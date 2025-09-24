Dinamo se oglasio prije utakmice s Fenerbahčeom, evo što su objavili

Dinamo u srijedu navčer (početak u 21.00) na svom Maksimiru igra protiv turskog Fenerbahčea prvu utakmicu u ovosezonskoj Europskoj ligi.

Plavi u tj dvoboj ulaze nakon pobjede nad najvećim rivalom Hajdukom u domaćem prvenstvu i raspoloženje u svlačionici je sjajno i dinamovci vjeruju da će uspjeti svladati favorizirani Fener.

Na dan utakmice Dinamo se oglasio na društvenim mrežama i uz nekoliko fotografija napisao:

"Europska liga, dobodošla u Zagreb"

"Svi jedva čekamo početak europske sezone. Čeka nas atraktivni protivnik, turski velikan. Znamo kakve pojedince imaju. U dobro smo stanju nakon Poljuda i siguran sam da ćemo dati sve od sebe. Imamo još jedan trening, energija mora biti na maksimumu," kazao je u najavi utakmice Dinamov trener Mario Kovačević.

Na otvaranju drugog po jačini klupskog natjecanja "Starog kontinenta", Dinamo će u srijedu na stadionu Maksimir odmjeriti snage protiv Fenerbahčea. U drugom kolu Dinamo će 2. listopada gostovati u Bačkoj Topoli protiv Maccabija iz Tel Aviva, potom slijedi gostovanje u Švedskoj protiv Malmoa (23. listopada), zatim u Zagreb dolazi Celta (6. studenoga), "Modri" potom putuju u Lille (27. studenoga), slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja), te gostovanje kod Midtjyllanda (29. siječnja).

