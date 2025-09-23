NAPETOST RASTE /

Dinamo odradio zadnji trening prije Fenerbahčea, jedan detalj na Kulenoviću privukao pažnju

Na otvaranju drugog po jačini klupskog natjecanja "Starog kontinenta", Dinamo će u srijedu na stadionu Maksimir odmjeriti snage protiv Fenerbahčea, a večer prije te utakmice plavi su odradili posljednji trening

23.9.2025.
21:02
SPORTSKI.NET
Igor Soban/pixsell
Dinamo je u utorak navečer na Maksimiru odradio posljednji trening prije utakmice s Fenerbahčeom u 1. kolu Europske lige.

Raspoloženje na treningu je bilo jako dobro, a reporterka RTL Danas Ines Goda Forjan je otkrila da je veliki utjecaj na to imala pobjeda nad Hajdukom na Poljudu prošle subote.

 

"Momčad Dinama u ovaj prvi europski susret ulazi uzbuđena i puna samopouzdanja jer ova utakmica za njih stiže u pravom trenutku, nakon velike pobjede u najvećem hrvatskom derbiju na Poljudu nad Hajdukom. I vidjelo se i večeras ovdje na treningu kolika je ta pobjeda, koliki je ona impuls energije, motiva, mira i olakšanja dala svlačionici Dinama", rekla je reporterka RTL Danas.

Pažnju na treningu je privuklo i to što je napadač Plavih Sandro Kulenović vježbao sa zavojem na ruci. Ne radi se ni o čemu ozbiljnome, već taj zavoj nosi otkako je ozlijedio ruku u lipnju ove godine.

Na otvaranju drugog po jačini klupskog natjecanja "Starog kontinenta", Dinamo će u srijedu na stadionu Maksimir odmjeriti snage protiv Fenerbahčea. U drugom kolu Dinamo će 2. listopada gostovati u Bačkoj Topoli protiv Maccabija iz Tel Aviva, potom slijedi gostovanje u Švedskoj protiv Malmoa (23. listopada), zatim u Zagreb dolazi Celta (6. studenoga), "Modri" potom putuju u Lille (27. studenoga), slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja), te gostovanje kod Midtjyllanda (29. siječnja).

