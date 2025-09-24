SPEKTAKL NA MAKSIMIRU /

Dinamo otvara europsku sezonu: Plavi protiv turskog velikana! Čekamo sastave

Tijek utakmice Dinamo - Fenerbahce pratite UŽIVO na portalu Net.hr od 21 sat

24.9.2025.
18:00
SPORTSKI.NET
Dinamo - Fenerbahce

0 - 0

Dinamo otvara europsku sezonu na Maksimiru gdje u prvom kolu Europske lige gostuje Fenerbahce. 

U Zagreb dakle stiže klub s dva kontinenta koji se nalazi u turbulentnom trenutku nakon odlaska Josea Mourniha, ali i klub u kojem igraju opasni pojedinci s velikm plaćom bogatih vlasnika. 

Prvo je to od ukupno osam kola Europske lige, koliko bi svaka momčad trebala odigrati u grupnoj fazi, a najbolje 24 plasirat će se u nokaut fazu natjecanja. 

Kod Dinama nema Pierre-Gabriela i Torrentea, a kod Fenera nedostaju Alvarez, Duran, Elmaz, Fall, Mercan, Mor, Becao, Talisca i Yandas prema posljednjim informacijama.

Glavni sudac utakmice je Francuz Jerome Brisard. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dembele: 'Jednom kada ovo osjetiš i doživiš, jedino što želiš je to ponoviti'

DinamoEuropska LigaUživoFenerbahce
