Dinamo otvara europsku sezonu: Plavi protiv turskog velikana! Čekamo sastave

Dinamo - Fenerbahce

0 - 0

Dinamo otvara europsku sezonu na Maksimiru gdje u prvom kolu Europske lige gostuje Fenerbahce.

U Zagreb dakle stiže klub s dva kontinenta koji se nalazi u turbulentnom trenutku nakon odlaska Josea Mourniha, ali i klub u kojem igraju opasni pojedinci s velikm plaćom bogatih vlasnika.

Prvo je to od ukupno osam kola Europske lige, koliko bi svaka momčad trebala odigrati u grupnoj fazi, a najbolje 24 plasirat će se u nokaut fazu natjecanja.

Kod Dinama nema Pierre-Gabriela i Torrentea, a kod Fenera nedostaju Alvarez, Duran, Elmaz, Fall, Mercan, Mor, Becao, Talisca i Yandas prema posljednjim informacijama.

Glavni sudac utakmice je Francuz Jerome Brisard.

