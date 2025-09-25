Đalovića pogodio zalutali metak u sukobu njegovih igrača: Odmah napušta klub?

Radomir Đalović preuzeo je klupu Maribora nakon što je napustio kormilo hrvatskog prvaka Rijeke koju je vodio do duple krune, no čini se kako se ni tamo neće predugo zadržati. Prema pisanju slovenskog medija Ekipa, crnogorski stručnjak je dobio udarac na treningu kada je izbila tučnjava između njegovih igrača.

U fizički sukob navodno su ušli Omar Rekik i Benjamin Tetteh, a Đalović je pokušao smiriti situaciju, no došlo je samo do još većeg kaosa i naguravanja u kojem je i Đalović dobio jedan udarac. "Đalović je cijeli događaj shvatio kao otvoreno nepoštivanje njegova autoriteta, zbog čega je njegov nastavak suradnje s Mariborom pod velikim upitnikom" - piše Ekipa.

"Štoviše, prema istim informacijama, sve su veće šanse da će Đalović ubrzo napustiti Ljudski vrt. Ipak, konačna odluka još nije poznata. Maribor danas poslijepodne ima zakazan trening, a bude li se Đalović pojavio i ako klub uspije razriješiti situaciju, vodit će momčad u subotnjem velikom derbiju protiv Celja. U suprotnom, na klupu će vrlo vjerojatno ponovno sjesti privremeno rješenje, Radovan Karanović" - navodi slovenski medij.

