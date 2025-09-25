Kapetan Rijeke oštro prozvao suigrače: 'Neki su se već vidjeli u drugim klubovima'

Nogometaši Rijeke doživjeli su pravi šok u sedmom kolu SuperSport HNL-a kada su poraženi na gostovanju u Vinkovcima kod autsajdera Vukovara. Riječani su u toj utakmici dvaput vodili samo kako bi na kraju prosuli tri boda, a nastavak je to niza loših rezultata koji u ovom trenutku Rijeku drže prikovanom za pretposljednje deveto mjesto SHNL-a.

Čini se kako ni odlazak Radomira Đalovića i dolazak Victora Sancheza na klupu nije prodrmao momčad, a vremena za oporavak nema puno. Već u subotu od 16 sati još uvijek aktualnog prvaka očekuje Derbi della Učka protiv Istre u kojem mu je prijeko potrebna pobjeda. Utakmicu su najavili trener Sanchez i kapetan Martin Zlomislić.

"Dosta je opuštenosti. Igrači moraju izaći iz zone komfora, tog osjećaja velikog uspjeha koji su napravili prošle sezone. U prošloj smo utakmici zaista imali prevelik broj pogrešaka i u obrani i u napadu. Hoću puni fokus od prve do zadnje minute, bez opuštanja" - poručio je španjolski stručnjak.

Na sličnom tragu je i reprezentativni vratar Bosne i Hercegovine: "Pet godina sam ovdje i jedino što ti se neće oprostiti je da se ne boriš za ovaj klub. Možeš raditi greške, odigrati loše, ali da ne daješ maksimum, to se ovdje nikada nije dopuštalo" - započeo je Zlomislić, a potom poslao oštru poruku vlastitim suigračima:

"Svakom igraču mora biti čast što je ovdje. Iako se netko možda već vidio negdje drugdje, u većem klubu, dok si u Rijeci moraš za Rijeku davati sve" - zaključio je Zlomislić.

Jasno je kako su njegove riječi u prvom planu usmjerene prema Niki Jankoviću i Toniju Fruku kojima su ovog ljeta propali bogati inozemni transferi.

