Zanimljiva situacija: Za City debitirala braća u istoj utakmici, sinovi su slavnog oca

Manchester City u srijedu je navečer izborio plasman u osminu finala Liga kupa. U trećoj su rundi s 2:0 pobijedili trećeligaša Huddersfield.

Pep Guardiola izveo je miješanu postavu s nekoliko juniora, a dva zanimljiva imena su ušla u drugom poluvremenu. Naime, u istoj utakmici su debitirala dva brata, Jaden i Reigan Heskey. Njih dvojica su sinovi bivšeg engleskog napadača Emilea Heskeyja. Jadenu je 19, a Reiganu 17 godina.

Otac je bio pravi strijelac

Jaden je napadač poput njegova oca, a u akademiji Cityja je od svoje osme godine, profesionalni ugovor je potpisao prije dvije godine. Prošle sezone je sa Cityjem osvojio juniorski FA Kup i čak postigao pogodak u finalu protiv Leedsa. Dvije godine mlađi Reigan također je s osam godina stigao u Manchester City i također je napadač, a već igra ua Cityjevu U-21 momčad.

Otac Emile je igrao za Leicester, Liverpool, Birmingham, Aston Villu i Bolton. Za Englesku je od 1999. do 2010. upisao 62 nastupa i postigao 7 pogodaka, nastupio je na tri Svjetska prvenstva. U Premier ligi je upisao čak 516 nastupa i zabio 110 pogodaka.

