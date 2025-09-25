DIJELI REKORD /

Najmlađi igrač u povijesti HNL-a potpisao profesionalni ugovor s Goricom

Najmlađi igrač u povijesti HNL-a potpisao profesionalni ugovor s Goricom
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Frigan pokriva poziciju zadnjeg veznog i jedan je od najvećih talenata koji su ikada izašli iz akademije kluba iz Velike Gorice.

25.9.2025.
11:28
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
HNK Gorica potpisala je profesionalni ugovor s Jurjem Friganom, talentiranim 16-godišnjakom i jednim od tri najmlađa igrača u povijesti SuperSport HNL-a. Frigan je u svibnju ove godine nastupio u utakmici protiv Slaven Belupa u dobi od 16 godina i dva dana čime je izjednačio rekord Marka Dabre i Luke Vuškovića koji su u istoj dobi upisali prve seniorske minute u hrvatskom prvenstvu.

Mladi veznjak obvezao se na vjernost Gorici do 2028. iako bi mogao klub napustiti i puno ranije nastavi li se razvijati u skladu s očekivanjima. 

 

 

Frigan pokriva poziciju zadnjeg veznog i jedan je od najvećih talenata koji su ikada izašli iz akademije kluba iz Velike Gorice. U klubu je od 2023., a njegov debitantski nastup zasad mu je jedina minuta u seniorskom nogometu.

Najmlađi igrač u povijesti HNL-a potpisao profesionalni ugovor s Goricom