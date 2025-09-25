Najmlađi igrač u povijesti HNL-a potpisao profesionalni ugovor s Goricom

HNK Gorica potpisala je profesionalni ugovor s Jurjem Friganom, talentiranim 16-godišnjakom i jednim od tri najmlađa igrača u povijesti SuperSport HNL-a. Frigan je u svibnju ove godine nastupio u utakmici protiv Slaven Belupa u dobi od 16 godina i dva dana čime je izjednačio rekord Marka Dabre i Luke Vuškovića koji su u istoj dobi upisali prve seniorske minute u hrvatskom prvenstvu.

Mladi veznjak obvezao se na vjernost Gorici do 2028. iako bi mogao klub napustiti i puno ranije nastavi li se razvijati u skladu s očekivanjima.

Profesionalni ugovor do 2028. godine potpisao je Juraj Frigan, daroviti 16-godišnji veznjak koji se u svibnju ove godine u utakmici protiv Slaven Belupa upisao u povijest HNL-a kao najmlađi debitant u ligi - sa 16 godina i dva dana taj rekord dijeli s još dvojicom igrača 💪🏼 pic.twitter.com/l75vcHhc2b — HNK Gorica (@hnkgorica) September 24, 2025

Frigan pokriva poziciju zadnjeg veznog i jedan je od najvećih talenata koji su ikada izašli iz akademije kluba iz Velike Gorice. U klubu je od 2023., a njegov debitantski nastup zasad mu je jedina minuta u seniorskom nogometu.

