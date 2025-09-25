Svjetski prvak s Njemačkom oštro kritizirao FIFA-ine planove: 'Potpuno pretjerano'

Bivši izbornik njemačke nogometne reprezentacije Joachim Löw (65) oštro je kritizirao planove za proširenje Svjetskog nogometnog prvenstva 2030. na čak 64 momčadi.

"Mislim da je to potpuno pretjerano," kazao je Löw za televizijsku postaju Nitro.

"Prije pola godine sam čuo da FIFA o tome govori i da gura naprijed s takvim planovima. Mislim da je to potpuno pretjerano. Već i 48 momčadi je gubitak kvalitete. Zdravlje i kvaliteta igrača uvijek moraju biti na prvom mjestu. Ovakva ideja je vrlo kritična," dodao je Löw koji je s Njemačkom osvojio Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014.

Na idućem World Cupu u SAD, Kanadi i Meksiku iduće godine prvi put će sudjelovati 48 reprezentacija, no već postoje planovi za proširenje za SP-u 2030. koje će se igrati u čak šest zemalja (Španjolska, Portugal, Maroko, Argentina, Urugvaj, Paragvaj).

Ideju proširenja na 64 momčadi najviše zagovara južnoamerička nogometna federacija Conmebol.

"Nadam se da mi reprezentacije niže kvalitete neće zamjeriti, ali na Svjetskom ili Europskom prvenstvu gledatelji žele vidjeti utakmice na najvišoj razini," poručio je njemački stručnjak koji je čak 15 godina predvodio "elf".

Ako bi Međunarodna nogometna federacija (FIFA) proširilia format natjecanja na 64 reprezentacije, tada bi tijekom šestotjednog natjecanja bilo na rasporedu 128 utakmica, što je, prema Löwu, potpuno besmisleno.

