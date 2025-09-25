Boban došao na svoje: Ključ pobjede Dinama leži u segmentu na kojem on inzistira

Dinamo je u svoju europsku sezonu krenuo sjajnom izvedbom na svom Maksimiru koja je rezultirala velikom pobjedom od 3:1 nad turskim velikanom Fenerbahčeom. Pogotke vrijedne tri boda i, barem zasad, prvog mjesta na ljestvici Europske lige zabijali su Dion Drena Beljo (21.', 50.') i Monsef Bakrar (90.+4'), a za tursku momčad zabio je Poljak Sebastian Szymanski u 25. minuti.

Bila je to najbolja utakmica Plavih ove sezone, a posebno su dominirali u jednom statističkom segmentu koji će zasigurno obradovati šefa kluba Zvonimira Bobana i trenera Marija Kovačevića. Boban je po svom dolasku u Dinamo ovog ljeta napravio potpunu rekonstrukciju igračkog kadra, ali ključni faktor bio je dovođenje trenera koji dijeli njegovu nogometnu filozofiju i ponajviše zato je strateg Dinama postao Kovačević.

Boban je imao ideju u kojoj bi njegov, novi Dinamo bio iznimno fizički potentna i agresivna momčad konkretna u napadu te stabilna u obrani. Ključne riječi su agresivnost i fizikalije jer ključno im je bilo da Dinamo može igrati presing, krasti loptu suparnicima u njihovim opasnim zonama te brzo stizati u prilike što se dobro vidjelo jučer protiv Fenera te protiv Hajduka prošlog vikenda. Stoga je za njih dvojicu ključan podatak da je Dinamo protiv kud i kamo skupljeg, i na papiru nešto jačeg, Fenerbahčea dobio čak 67 posto svih duela.

U prvi pan treba gurnuti kapetana Josipa Mišića koji je dobio svih šest duela u kojima se našao, a sjajn posao odradili su i Arber Hoxha (9/14 dobivenih duela) i Bruno Goda (10/13 dobivenih duela). Posebno impresivno bilo je drugo poluvrijeme u kojem su Plavi kao pobjednici izašli u čak 81 posto svih duela.

U dvije dosad najteže utakmice sezone, Dinamo je odigrao svoje najbolje utakmice kompletno pretočivši Kovačevićevu trenersku viziju na teren. Nema sumnje kako Boban danas zadovoljno trlja ruke jer momčad koju je složio ovog ljeta predstavlja upravo onaj Dinamo koji je on imao u glavi kada se vratio u klub i Dinamo čije je stvaranje povjerio Kovačeviću.

