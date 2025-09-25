Legendarni engleski napadač otvorio dušu: 'Bio bih mrtav da nije bilo nje'

"Umro bih da nije bilo moje supruge", priznao je nedavno legendarni engleski nogometaš Wayne Rooney u podcastu svog bivšeg suigrača i prijatelja, Rija Ferdinanda.

"Tijekom karijere sam pio dva dana zaredom. Trenirao sam, za vikend bih zabio dva pogotka, a onda bih se opet vratio alkoholu i pio dva dana u nizu", otvorio je dušu Rooney i rekao da ga je od alkohola spasila supruga Coleen. "Supruga mi je strašno puno pomogla. Upravljala je sa mnom jer mi je to trebalo. Iskreno mislim da bih bio mrtav da nije bilo nje", rekao je legendarni engleski centarfor.

Rooney je Coleen upoznao još u srednjoj školi u Liverpoolu, a oženili su se 2008. godine nakon šest godina hodanja. "Kad sam imao 17, vidjela je da nisam prisutan. Volio sam nogomet i bio opsjednut njima, ali volio sam i izaći. Ona je to rano primijetila pomogla mi je da to kontroliram", zaključio je Rooney.

