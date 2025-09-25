Liga kup je stigao do osmine finala, a holivudske zvijezde trljaju ruke nakon ždrijeba

Engleski liga kup stigao je do svoje četvrte runde, odnosno osmine finala. Od 16 preostalih ekipa, 11 ih je iz Premier lige. U natjecanju su ostala dva kluba iz Championshipa (Swansea, Wrexham), dva iz trećeg ranga (Wycombe, Cardiff) i jedan predstavnik četvrte lige (Grimsby).

Utakmice osmine finala će se igrati u tjednu koji počinje 27. listopada, a ždrijeb je spojio neke zanimljive parove. Imamo četiri premijerligaška para od kojih najzanimljivije zvuči Newcastle - Tottenham i Liverpool - Crystal Palace. Još igraju i Arsenal protiv Brightona i Chelsea u Wolverhamptonu.

Fulham će gostovati trećeligašu Wycombeu, Man City će gostovati Swanseaju, a sreću izvući Grimsby je imao Brentford. Možda i najzanimljiviji par je onaj između drugoligaša Wrexhama i trećeligaša Cardiffa. Tako momčad Wrexhama, koju u Engleskoj zovu FC Hollywood jer su vlasnici američki glumci Ryan Reynolds i Rob McElhenney, ima veliku priliku ući u četvrtfinale Liga kupa prvi puta nakon 48 godina.

Ne samo to, ta utakmica je i velški debi jer su Wrexham i Cardiff velške ekipe u engleskoj nogometnoj piramidi (uz Swansea, Newport i Merthyr Town).

