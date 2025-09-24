Parovi osmine finala Hrvatskog kupa: Poznato tko s kim igra, kada i gdje

Nogometaši Osijeka i Hajduka posljednja su dva sudionika osmine finala Hrvatskog kupa, Osijek je kao gost u Puli svladao Uljanik sa 4-0, dok je Hajduk u Koprivnici nadigrao istoimenog domaćina sa 4-1.

Osijek je na Verudi poveo u ranoj fazi utakmice golom Davida Čoline (10), da bi u nastavku susreta pobjedu potvrdili Stanislav Šopov (65), Oleksandr Petrusenko (85) i Yannick Toure (87).

Hajduk je do vodstva u Koprivnici također stigao do ranog vodstva golom Marka Livaje (13), da bi vrlo brzo potom domaćin ostao i s igračem manje jer je u 18. minuti isključen Erik Riđan. Splićani su udvostručili prednost preko Ikera Almene (58), ali Mihael Srbljinović (64) je vratio neizvjesnost u utakmicu koja je trajala sve do 84. minute kada je Livaja (84) svojim drugim golom riješio pitanje prolaska. KOnačni rezultat postavio je Dario Melnjak (90).

Sada su poznati svi parovi osmine finala. Igrat će Karlovac - Dinamo, Cibalia - Hajduk, Mladost Ždralovi - Rijeka, BSK Bijelo Brdo - Slaven Belupo, Kurilovec - Istra 1961, Varaždin - Osijek, Rudeš - Gorica i Lokomotiva - Varteks.

Cup tree provided by Sofascore

