Hajduk u Koprivnici lovi osminu finala Kupa: Startaju sva tri Španjolca i Rebić

Koprivnica - Hajduk

0 - 0

KOPRIVNICA: Kolar - F. Bošnjak, Lešković, Petrović, Riđan - Lončarić, Brković, L. Bošnjak - Kaurin, Vlašić, Srbljinović

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Gonzalez, Hrgović - Kalik, Guillamon, Pajaziti - Almena, Livaja, Rebić

Hajduk u šesnaestini finala Kupa gostuje kod Koprivnice na Apašu.

- Objavljen je sastav Hajduka. Kreću sva tri Španjolca i Rebić.

Bijelima je protivnik momčad koja slovi kao druga momčad Slaven Belupa, a trenutno je vodeća u Trećoj NL sjever. U redovima domaćih najzvučnije ime je svakako 34-godišnji stoper Marko Lešković koji ima i četiri nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

U Splitu su zbog ozljeda ostali Michele Šego, Bamba i Bruno Durdov, a zbog bolesti nema Rona Racija.

Glavni sudac utakmice je Filip Cindrić iz Nove Kapele. Pomagat će mu Emir Trklja iz Petrine i Tomislav Mioković iz Siska, dok je četvrti sudac Ivan Čužić iz Velike Gorice.

