Veliki posao Topnika: Real Madrid izvisio, ključni igrač ostaje u Arsenalu

Arsenalov branič Francuz William Saliba dogovorio je novi petogodišnji ugovor s klubom, do 2030. godine.

Francuski reprezentativac ima još dvije godine postojećeg ugovora, ali BBC Sport javlja da će potpisati u narednim danima i ostati do 2030. godine.

Saliba (24) došao je u Arsenal iz francuskog prvoligaša Saint-Etiennea u srpnju 2019., ali je ponovno posuđen francuskom klubu u sezoni 2019./2020. prije nego je bio na posudbama u Nici i Marseilleu.

Od svog debija u kolovozu 2022., odigrao je 137 utakmica za Arsenal i u Londonu je postao jedan od najboljih stopera svijeta. Za njega su navodno bili zaintertesirani najveći europski klubovi, uključujući i Real Madrid.

Arsenal u nedjelju u prvenstvu gostuje kod Newcastlea.

