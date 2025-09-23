Luka Modrić zaradio pravo bogatstvo: Isplivali iznosi njegovih plaća od 2013. do danas

Luka Modrić (39), legenda Real Madrida u kojemu je proveo 13 godina i hrvatske reprezentacije, a sada igrač Milana, tijekom karijere je zaradio nevjerojatan novac. Specijalizirani portal Capology objavio je iznose njegovih primanja od 2013. godine, kada je stigao u Real Madrid do ove sezone.

Na početku, kada je tek prešao u Real iz Tottenhama, bio je jedan od slabije plaćenih u svlačionici Kraljevskog kluba s godišnjom plaćom od 4,68 milijuna eura, no taj je iznos ubrzo porastao, te je već sljedeće sezone zarađivao 9,36 milijuna.

Tu plaću je imao do ljeta 2019., kada su mu se primanja više nego udvostručila i zarađivao je 19,68 milijuna eura. Sljedeću povišicu dobio je u sezoni 2022./23. kada mu je plaća narasla na 21,88 milijuna i toliko je zarađivao do kraja u Relu.

Sada u Milanu zarađuje znatno manje. Plaća mu iznosi 6,48 milijuna eura.

Godišnje bruto plaće Luke Modrića (u eurima) po sezoni:

2013/14 — Real Madrid: 4,68 milijuna

2014/15 — Real Madrid: 9,36 milijuna

2015/16 — Real Madrid: 9,36 milijuna

2016/17 — Real Madrid: 9,36 milijuna

2017/18 — Real Madrid: 9,36 milijuna

2018/19 — Real Madrid: 9,36 milijuna

2019/20 — Real Madrid: 19,68 milijuna

2020/21 — Real Madrid: 19,68 milijuna

2021/22 — Real Madrid: 19,68 milijuna

2022/23 — Real Madrid: 21,88 milijuna

2023/24 — Real Madrid: 21,88 milijuna

2024/25 — Real Madrid: 21,88 milijuna

2025/26 — AC Milan: 6,48 milijuna

