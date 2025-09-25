Odgođena utakmica Dinama i Karlovca u kupu: Ovo je novi termin
Utakmica Dinama i Karlovca u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa je odgođena. Prvoplasirane momčadi SuperSport HNL-a i Prve Nogometne lige trebale su svoj susret igrati 29. listopada (kada se igraju i svi drugi parovi osmine finala), no ona je prebačena na kasniji datum zbog gustog rasporeda Dinama.
Plavi gostuju u Vinkovcima kod Vukovara 26. listopada, a samo pet dana kasnije na svom stadionu dočekuju Rijeku pa bi imali samo jedan slobodan dan između dvije utakmice kad bi protiv Karlovca igrali 29. listopada. Utakmica je stoga prebačena na 19. studenog.
Dinamo je u šesnaestini finala kupa bio bolji od svog imenjaka iz Predavca sa 6:0, a Karlovac je dosad pobjeđivao Bednju Beletinec s 4:1 i Belišće s 5:0.
Parovi osmine finala kupa:
Karlovac - Dinamo
Cibalia - Hajduk
Mladost Ždralovi - Rijeka
BSK - Slaven
Kurilovec - Istra
Varaždin - Osijek
Rudeš - Gorica
Lokomotiva - Varteks
