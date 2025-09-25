Odgođena utakmica Dinama i Karlovca u kupu: Ovo je novi termin

Utakmica Dinama i Karlovca u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa je odgođena. Prvoplasirane momčadi SuperSport HNL-a i Prve Nogometne lige trebale su svoj susret igrati 29. listopada (kada se igraju i svi drugi parovi osmine finala), no ona je prebačena na kasniji datum zbog gustog rasporeda Dinama.

Plavi gostuju u Vinkovcima kod Vukovara 26. listopada, a samo pet dana kasnije na svom stadionu dočekuju Rijeku pa bi imali samo jedan slobodan dan između dvije utakmice kad bi protiv Karlovca igrali 29. listopada. Utakmica je stoga prebačena na 19. studenog.

Foto: Igor Kupljenik

Sve o hrvatskom nogometnom kupu čitajte na portalu Net.hr.

Dinamo je u šesnaestini finala kupa bio bolji od svog imenjaka iz Predavca sa 6:0, a Karlovac je dosad pobjeđivao Bednju Beletinec s 4:1 i Belišće s 5:0.

Parovi osmine finala kupa:

Karlovac - Dinamo

Cibalia - Hajduk

Mladost Ždralovi - Rijeka

BSK - Slaven

Kurilovec - Istra

Varaždin - Osijek

Rudeš - Gorica

Lokomotiva - Varteks

