Deco nije bio na Maksimiru samo zbog Varele: Evo s kojim se igračem Dinama susreo

Deco nije bio na Maksimiru samo zbog Varele: Evo s kojim se igračem Dinama susreo
Foto: Profimedia

Slavni Portugalac se u Zagrebu susreo s još jednim velikim talentom Plavih

25.9.2025.
17:23
SPORTSKI.NET
Profimedia
Utakmicu Dinamo - Fenerbahce (3-1) sa zapadne tribine Maksimira gledao je i spotrski direktor Barcelone Deco

Iako se javno pričalo kako je došao gledati Varelu, slavni Portugalac se u Zagrebu susreo s još jednim velikim talentom Plavih. 

Rafael Belo, popularni Belinho je na svom Instagram storyju objavio fotografiju na kojoj su njegov otac te oni Deco u jednom zagrebačkom hotelu. Fotografiju možete pogledati OVDJE

Belinho je s obitelji već četiri godine u Hrvatskoj, a budući da ga zastupa poznati menadžer Andy Bara, mogućnost odlaska u Barcelonu je itekako realna. 

BelinhoDeco
