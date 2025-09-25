Deco nije bio na Maksimiru samo zbog Varele: Evo s kojim se igračem Dinama susreo

Utakmicu Dinamo - Fenerbahce (3-1) sa zapadne tribine Maksimira gledao je i spotrski direktor Barcelone Deco.

Iako se javno pričalo kako je došao gledati Varelu, slavni Portugalac se u Zagrebu susreo s još jednim velikim talentom Plavih.

Rafael Belo, popularni Belinho je na svom Instagram storyju objavio fotografiju na kojoj su njegov otac te oni Deco u jednom zagrebačkom hotelu. Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Belinho je s obitelji već četiri godine u Hrvatskoj, a budući da ga zastupa poznati menadžer Andy Bara, mogućnost odlaska u Barcelonu je itekako realna.

POGLEDAJTE VIDEO: Dembele: 'Jednom kada ovo osjetiš i doživiš, jedino što želiš je to ponoviti'