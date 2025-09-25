Bolest se nezaustavljivo širi, ovo mjesto je moguće žarište: 'Bojim se da ima puno uginulih'

U Kopačkom ritu zatekli smo nedirnutu prirodu i posjetitelje koji su u njoj došli uživati. A u vremenu širenja afričke svinjske kuge i neizbježne bio sigurnosne mjere - dezinfekcija i dezobarijere kako posjetitelji Kopačkog rita ne bi postali i prenositelji opasne bolesti.

"Nema straha. Ako idemo, onda idemo vidjeti prirodu, prošli smo dezobarijere i sve što treba", kaže Nada iz Osijeka.

No najveći prenositelji afričke svinjske kuge su divlje svinje, zbog kojih je i Park prirode Kopački rit postao potencijalno žarište bolesti.

"Po našim proračunima radi se između 350 do 400 divljih svinja", vjeruje ravnatelj Javne ustanove Park prirode Kopački rit Ivo Bašić.

Odstrel divljih svinja

A da u šašu i trsci ima puno uginulih divljih svinja, sumnja predsjednik Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije Antun Blažević.

"Vjerojatno svatko može zaključiti da i ptice i komarci i svi mogu biti prijenosnici", dodaje.

Kako bi se smanjio rizik širenja bolesti Ministarstvo zaštite okoliša dopustilo je odstrel divljih svinja, no taj posao na sedam tisuća hektara Kopačkog rita neće biti jednostavan.

"Znamo svi kakav je to teren, da je to močvarno područje i zasigurno je da u početku će se odvijati lov na rubnim područjima“, tvrdi Bašić.

"Da bi se ušlo unutra moraju se prvo napraviti prosjeke, putevi, koliko imam informaciju tamo nitko nije ušao već godinama", dodaje Blaević.

Ali divlje svinje ulaze.

Što kaže Ministarstvo?

"Svi znamo da divlje svinje ne poznaju prepreke, pogotovo što se tiče rijeka, znamo da imamo veliku granicu s Republikom Srbijom. Čak se razmišlja da se uključi i Ministarstvo unutarnjih poslova kako bi se digli dronovi, kako bi se moglo snimiti pravo stanje stvari", poručuje Ivan Matijević, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

No kada krene lov pomoć policije ili vojske neće biti potrebna, jer lovci poručuju da je najbolje da taj posao odrade oni.

"Postoji lovačko streljivo koje, hajde da kažem usmrti životinju na mjestu, ovo može doći do propucavanja, možemo napraviti samo neku štetu, lovci su obučeni za to i to trebaju lovci raditi", upozorava Antun Blažević.

"Čim se lovačke udruge s tog područja organiziraju kreće se u promptni, znači hitni odstrel divljih svinja“, smatra Ivan Matijević.

Lovci su već navikli na bio sigurnosne mjere i dezinfekciju pri ulasku i izlasku iz šume. Navikavaju se na to i posjetitelji Kopačkog rita, a uvjerili smo se danas da taj posao dobro ide i djelatnicima Parka prirode.