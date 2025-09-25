Dronovi iznad Europe su dio paklenog plana? 'Cilj ovog hibridnog napada je potpuno jasan'

PUTINOVA STRATEGIJA /

Iznad danske zračne luke Aalborg u blizini istoimene vojne baze u zraku se našla bespilotna letjelica nepoznatog porijekla. Drugi je ovo incident u samo nekoliko dana nakon što su dronovi u ponedjljak već narušili zračni prostor iznad Kopenhagena i Osla.

Thorkild Fogde, načelnik nacionalne policije kazao je kako su i ovaj incident shvatili vrlo ozbiljno. "Jasno je da se ovo ne može ponavljati. Ovo se mora zaustaviti. Stoga ulažemo veliki trud u suradnji sa svim službama", rekao je Fogde. Bespolitne letjelice sinoć su u Danskoj nadlijetale čak pet zračnih luka, u dvije je na nekoliko sati zatvoren zračni promet - a dronovi su registrirani i u blizini zračne vojne baze u kojoj su smješteni danski borbeni avioni.

Danska premijerka Mette Frederiksen koja boravi na Grenlandu ne isključuje da iza incidenta stoji Rusija. Vojska je zbog sigurnosti procijenila da ih neće rušiti pa i dalje traje istraga.

Troels Lund Poulsen, danski ministar obrane: 'Još ne možemo sa sigurnošću znati tko stoji iza toga. Ali budući da se radi o sustavnoj operaciji koja se na više lokacija odvijala gotovo istovremeno, sve ukazuje na to da je riječ o profesionalnom akteru. Ovo bih definirao kao hibridni napad različitim vrstama dronova.'

"Želim biti vrlo jasan. Cilj ovakvog hibridnog napada je stvaranje straha. Cilj je izazvati razdor i učiniti da se bojimo", kazao je Peter Hummelgaard, danski ministar pravosuđa. Građani s nelagodom prate što se događa. Službe umiruju da nema vojne opasnosti za Dansku iako je kritična infrastruktura bila ugrožena.

Dok su nordijske zemlje oprezne u proglašavanju krivca, njemački ministar obrane ne dvoji, a isti stav dijeli i Europska komisija. Uvjereni su kako je riječ o dijelu strategije Vladimira Putina, iako još uvijek ne mogu ništa konkretno reći. "Ovo je dio onoga što svakodnevno doživljavamo. Nismo u ratu, ali više nismo ni u potpunom miru", rekao je njemački ministar obrane Boris Pistorius.

Incidenti s narušavanjem NATO zračnog prostora počeli su prije dva tjedna - Poljska i Estonija aktivirale članak 4 - i zatražile konzultacije unutar saveza. Incident s dronovima prijavila je i Rumunjska. NATO traži rješenja kako efikasno zaštititi istočnu granicu.

Moskva sve optužbe negira, a ruski predsjednik je u poslijepodnevnim satima u Moskvi otvorio Međunarodni atomski forum. Više poglerdajte u prilogu Ane Mlinarić.