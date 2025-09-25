Misterij ruskih brodova koji se 'čudno' ponašaju: Je li Baltik postao baza za napade?

Još nakon prvog incidenta s nepoznatim dronovima u zračnom prostoru Danske u noći s ponedjeljka na utorak pokrenule su se spekulacije jesu li oni možda lansirani s ruskih brodova koji se "čudno" ponašaju u vodama odakle su danske zračne luke u dosegu dronova.

Kopenhaška policija obavijestila TV 2 da su svjesni prisutnosti brodova s ​​kojih su dronovi možda poletjeli i/ili sletjeli u ponedjeljak navečer.

Trenutačno postoje tri moguća kandidata koja bi mogla biti vrijedna pažnje, iako je daleko od sigurnog imaju li ikakve veze s aferom u zračnoj luci.

Sumnjiva su tri broda.

Prvi brod je sankcionirani ruski teretni brod Astrol 1, koji je prošli tjedan bio na putu sjeverno od Norveške iz Arhangelska na sjeveru Rusije do metropole Sankt Peterburga.

Astrol 1, dug 117 metara, u nedjelju navečer usporio je istočno od Anholta i polako krivudao prema jugu kroz Kattegat oko 12 sati prije nego što je ponovno ubrzao i prošao kroz Øresund u ponedjeljak poslijepodne, objavio portal danske nacionalne televizije TV2.

Brod povezan s Rusijom

Brod možda nema nikakve veze sa sinoćnjim incidentom, ali je povezan s Rusijom, koja je i prije bila umiješana u incidente s dronovima, pa je brod plovio na način koji odstupa od uobičajenog obrasca.

Drugi brod je tanker Pushpa, koji plovi pod zastavom Benina, ali je pod sankcijama zbog prijevoza ruske nafte. Bio je jugoistočno od Zelanda, otprilike 80 kilometara od zračne luke u Kopenhagenu, kada je incident s dronom započeo u 20.30 sati. Tijekom večeri, Pushpu je posjetio brod njemačke mornarice, koji mu je omogućio nastavak plovidbe nakon što ga je pratio četiri sata.

Treći brod je norveški teretni brod Oslo Carrier 3, koji se u 20.30 sati nalazio oko sedam kilometara sjeverno od zračne luke i prošao je dok su se na kopnu lovili dronovi. Oslo Carrier 3 nema izravne veze s Rusijom, ali je bio uključen u slučaj iz prosinca 2024., gdje se saznalo da su barem u to vrijeme na brodu bili članovi posade koji su govorili ruski. Osim toga, Oslo Carrier 3 posljednjih su tjedana pratili profili na internetu koji tvrde da na brodu ima ruskih mornara te da ga stoga vrijedi pratiti. Vlasnik broda je norveška brodarska tvrtka Bulkship Management AS, koja, prema nekoliko portala za zapošljavanje, ima ured u Kalinjingradu.

Danska u dosegu dronova

Prema pisanju danskog medija BT, njihovi izvori navode da određeni vojni dronovi imaju potencijalni domet od najmanje 100 kilometara. A udaljenost od ranije spomenutog Astrola-1 do zračne luke u Kopenhagenu u ponedjeljak navečer bila je točno oko 100 kilometara.

"Izvori su mi rekli da je točno tip broda Astrol-1 isti onaj koji su njemačke vlasti zadržale prije nekoliko tjedana. Taj je brod imao lansirne platforme za dronove", rekao je za BT bivši glavni analitičar danske obrambene obavještajne agencije Jacob Kaarsbo koji kaže da nema konkretnih dokaza, ali ima puno posrednih dokaza koje vrijedi istraživati jer su sumnjivi.

Podsjetimo, u noći na četvrtak Danska je ponovno zatvorila nekoliko zračnih luka, uključujući one koje se koriste u vojne svrhe i na kojima su borbeni zrakoplovi. Dronove nisu rušili, a zračni promet bio je satima blokiran.

Na konferenciji za novinare, dvojica danskih ministara - obrane i pravosuđa - rekli su da je na djelu hibridni napad i da je ubuduće moguće da će rušiti dronove ako se opet pojave.

