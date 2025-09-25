Izvanredna konferencija zbog dronova u Danskoj: 'Cilj je stvoriti strah. Ako treba, rušit ćemo ih'

Nakon što su noćas u Danskoj morali zatvoriti promet u nekoliko zračnih luka zbog nepoznatih dronova, jutros je sazvana izvanredna konferencija na kojoj govore danski ministar obrane Troels Lund Poulsen i ministar pravosuđa Peter Hummelgaard.

Ministar pravosuđa Peter Hummelgaard potvrđuje incidente u srijedu kasno navečer i četvrtak navečer te napominje da se to dogodilo ubrzo nakon sličnog incidenta u Kopenhagenu, objavio je danski portal TV2.

"Napadi na danske zračne strukture nastavak su dugog niza duboko zabrinjavajućih epizoda diljem Europe. Želim biti vrlo jasan: Cilj ovakvog hibridnog napada je stvaranje straha. Stvaranje podjele i straha", rekao je.

Dodaje da je "važnije nego ikad da stojimo zajedno i da se ne dijelimo".

Danska će nabaviti "pojačane kapacitete" kako bi mogla neutralizirati dronove, priopćio je Hummelgaard.

Riječ je o novim i bržim dronovima koji će moći pratiti i, po potrebi, neutralizirati neželjene dronove.

"Moramo priznati da je prošlo vrijeme kada je bilo tko mogao slobodno lansirati veće dronove u zrak u Danskoj", rekao je.

Vlada će podnijeti zakon koji vlasnicima infrastrukture daje veće ovlasti za obaranje dronova.

"Čak i s tim alatima dronovi će i dalje predstavljati veliki izazov, ali Danska mora pratiti razvoj", naveo je.

"To je hibridni napad", kaže ministar obrane Troels Lund Poulsen.

Dodao je i kako će se pojačati obrambene sposobnosti te kako se planira učiniti Dansku spremnijom za buduće napade.

Ministar obrane Poulsen nastavio je da ovo ne izgleda kao slučajnost, već da se "djeluje sustavno".

"Sve upućuje na to da se radi o profesionalnom akteru", kaže.

Incident naziva hibridnim napadom s različitim vrstama dronova te upozorava da će vjerojatno vidjeti još hibridnih incidenata.

Za sutra je sazvan sastanak na kojem će se raspravljati o izgradnji jačeg sustava pripravnosti za dronove u Danskoj, kaže Poulsen.

"Ovo je utrka s vremenom, jer se tehnologija neprestano razvija. Nikada nećemo biti u potpunosti gotovi, nego se moramo stalno prilagođavati sigurnosno-političkoj situaciji", rekao je.

Bile su to "prave operacije", kaže načelnik obrane

Ministar Hyldgaard opisuje događaje kao "prave operacije".

Rekao je da Oružane snage stalno procjenjuju hoće li neutralizirati dronove ili ne, temeljem sveobuhvatne procjene u kojoj je prioritet sigurnost građana.

Novinari TV 2 pitali vidi li sepoveznica između najave da će se Danska nabaviti projektile koji mogu pogađati ciljeve u Rusiji i ovih incidenata.

"Nemam nikakvog osnova da to uopće tvrdim. Ali u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, postoje zemlje ili akteri koji bi mogli imati interes podrivati potporu Ukrajini. Naravno da je važno da o tome budemo otvoreni. Presudno je da se ne damo zastrašiti od Rusije", rekao je Poulsen.

On dodaje da se još ne zna tko upravlja dronovima u Danskoj.

Novinari su ustvrdili da su gotovo cijele danske zračne snage gparkirane u Skrydstrupu gdje su viđeni dronovi i pitali kako se moglo dopustiti dronovima da prođu iznad tog područja bez da ih se obori.

"Bili smo spremni za to, ali odlučili nismo. Radi se o sveobuhvatnoj procjeni u datoj situaciji s obzirom na preciznost pogotka. Kad nešto ispališ u zrak, ono se i vraća dolje. Zato, zbog sigurnosti ljudi u okolini, nismo to učinili", rekao je načelnik obrane Michael Hyldgaard.

Ministar oborane Poulsen je nastavio da je procjena bila takva, ali da to ne znači da nisu sposobni suzbijati dronove. Ipak, dodao je da moraju biti bolji u njihovu otkrivanju.

Ministar obrane rekao je da je tema sutrašnjeg sastanka izgradnja "barijere protiv dronova" koja bi trebala stvoriti štit prema istočnom dijelu Europe i suprotstaviti se većim jatima dronova. Za noćašnje dronove rekao je da nisu stigli iz velike udaljenosti, nego da su bili lokalno.

Uskoro više...