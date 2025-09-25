Uhićen zbog hladnokrvne likvidacije pa šokirao policiju: Prestrašno što su mu sve našli u kući

UBOJSTVO U ŠUŠNJEVCIMA /

Muškarac (33) osumnjičen za ubojstvo Zorana Grgića, bivšeg člana saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi odlazi u istražni zatvor. Zatražilo je to od suda Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu i to zbog opasnosti od bijega ali i uništenja dokaza te ponavljanja djela. Sumnjiči ga se da je prije dva dana u Šušnjevicma zaustavio automobil kojeg je vozio Grgić u u njega ispalio najmanje dva kobna hitca i usmrtio ga.

Tereti ga se i da je u cilju prodaje u kući zasadio i uzgojio više stabljika marihuane, te držao veću količinu droge pakirane u više paketa. Policija mu je tijekom pretrage pronašla i cijeli arsenal oružja - od ručnih bombi do eksploziva kubure, streljiva i tromblonskih metaka