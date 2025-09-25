Petrač sutra doznaje presudu i izlazi na slobodu? To bi za Beroša mogao biti ogroman problem

BIT ĆE ZANIMLJIVO... /

Odluka o osnovanosti optužnice protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša past će u petak, kad je najavljeno ročište Optužnog vijeća na zagrebačkom Županijskom sudu. Podsjetimo, Beroš je uhićen u okviru velike korupcijske afere u studenom prošle godine.

Prema sumnjama tužitelja, bivšeg ministra tereti se i da je primio mito u iznosu 85 tisuća eura kako bi pogodovao dobavljačima kod nabave skupocjene medicinske opreme u hrvatske bolnice.

U sudnici zagrebačkog Županijskog suda sutra će biti jako zanimljivo, najavila je uživo sa Zrinjevca Ivana Ivanda Rožić.

Sutra već prve presude?

"Očekuju se prve presude u aferi 'Mikroskop'. To se naravno odnosi na ljude koji su dosad priznali krivnju, dakle Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Novica i Nikola, ali i srpski biznismen Saša Pozder preko kojeg je cijela ta medicinska oprema i išla."

Naravno, tu se spominju i dvije tvrtke. Oni su imali cijeli ovaj vremenski period otkako je podignuta optužnica da se dogovore s USKOK-om, što nije nikakvo iznenađenje jer su i priznali odmah na početku svoju krivnju. Pa se i očekivalo da će se na neki način nagoditi. Ono što je nagodbom dogovoreno još mora priznati i sud. Vidjet ćemo hoće li se to sutra dogoditi, ali u 99 posto slučajeva sud prihvati nagodbu,“ izvijestila je RTL-ova reporterka.

Dodaje i da nitko od četvorice neće izbjeći zatvorsku kaznu, a morat će uplatiti i milijunske iznose u državni proračun. "Bit će zanimljivo vidjeti sutra u kojem transferu će sutra doći Hrvoje Petrač i pod kojim mjerama osiguranja". Kako doznajemo, sutra bi se mogla donijeti i odluka da se Hrvoje Petrač pusti na slobodu.

Težak položaj za Vilija Beroša

Tek ćemo vidjeti kad će početi suđenje Viliju Berošu.

"Ako se dogodi sve ovo što sam malo prije ispričala, onda će to svakako otežati pravnu poziciju Vilija Beroša. On će biti, zajedno s ostalima koji nisu priznali krivnju, u situaciji da nasuprot sebe ima ljude koji ih na neki način terete", kaže Ivanda Rožić.

Naime, obrane do sada ističu kako nitko od četvorice koji su priznali krivnju nije izrijekom rekao da je Beroš osobno odgovoran. No tužitelji ga terete da je primio mito, a činjenica da su njegovi suoptuženici priznali sve što im se stavlja na teret dodatno mu otežava položaj.

"Tada bih rekla da situacija i pravni položaj Vilija Beroša nije nimalo jednostavan. Zanimljivo će biti vidjeti sutra i kakav će stav zauzeti njegova odvjetnica Laura Valković, ali i hoće li se možda na Zrinjevcu pojaviti i sam Vili Beroš", zaključuje reporterka.