U posjedu smo dokumenta koji potvrđuje: Beroš se može preko natječaja vratiti u Vinogradsku

RTL Danas u posjedu je dokumenta koji potvrđuje da je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obavijestilo KBC Sestre milosrdnice da je bivši ministar Vili Beroš iskoristio povlasticu "6+6" te da se nema pravo po automatizmu vratiti na svoje radno mjesto u toj bolnici.

To znači da nije njihov zaposlenik i da se sad ima pravo javiti na javne natječaje kojima se zapošljava u njihovoj bolnici.

Podsjetimo, Beroš se sada javio na javni natječaj za radno mjesto u bolnici s još dva kandidata. Natječaj je zatvoren i procedura ide dalje te, ako bi on prošao na natječaju, nema pravne zapreke da ne dobije posao na starom radom mjestu.

Iz Vinogradske bolnice danas nisu htjeli komentirati slučaj navodeći da ne mogu komentirati natječaje u tijeku.

Neslužbeno doznajemo da je ravnatelj Davor Vagić zatražio od Upravnog vijeća bolnice svoje izuzimanje u ovom slučaju; on se spominje i kao svjedok u aferi "Mikroskop". Znamo da je u toj aferi Beroš optuženik. Sada se čeka sjednica Upravnog vijeća koje bi trebalo odlučiti o tom izuzimanju, kao i formiranje povjerenstva koje bi obavilo razgovore s kandidatima.

Beroš ne odgovara na upite

Sam Vili Beroš na naš upit nije odgovorio. Vladajućima ne bi odgovarao njegov povratak u Sabor — on bi bio zastupnik s optužnicom.

A ako se vrati na staro radno mjesto, vratit će se u bolnicu koja se, u smislu njegova pogodovanja, spominje i u optužnici.

Dok Vili Beroš čeka odluku o povratku u bolnicu, nastavlja se i pravosudni proces protiv njega.

U petak će se, doznajemo, održati i optužno vijeće u slučaju "Mikroskop". tada bismo mogli doznati hoće li biti potvrđena optužnica u tom slučaju.

Beroševu pravnu poziciju otežali su Hrvoje Petrač i njegovi sinovi, te Saša Pozder, biznismen koji je prodavao medicinsku opremu, kada su iznijeli ono što im se stavlja na teret. Vidjet ćemo hoće li se Vili Beroš u petak pojaviti.