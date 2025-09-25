Ispod tunela Učka krije se dragulj o kojem se malo zna i koji je otežao radove: 'Asfalt je bubrio...'

Bolja ventilacija, nova rasvjeta, protupožarna zaštita, sustav za nadzor i komunikaciju te probijanje novih evakuacijskih izlaza. Prije godinu dana otvorena je nova, druga cijev tunela, a sada će vozila ponovno krenuti i kroz obnovljenu, 40 godina staru cijev kroz Učku.

Radove je u dvije smjene izvodilo oko 150 radnika. Obnova vrijedna oko 25 milijuna eura, jedan je od najopsežnijih zahvata na Istarskom ipsilonu.

Svečanost je na Učki pratio reporter RTL-a Danas Boris Mišević koji je razgovarao s generalnim direktorom BINA Istre Darijem Silićem.

Zašto je ovo u ekonomskom smislu bitna stvar za Hrvatsku?

Tunel Učka, kao i ova cijev, su žila kucavica za Istru koju povezuje s ostatkom Hrvatske. Ne trebam napominjati da dnevno kroz ovu cijev prolazi 14.000 vozila, ljeti te brojke idu i do 18.000 vozila. U zadnjih 40 godina nismo imali ni jednog poginulog, što ne znači da nismo trebali nešto učiniti. (Cijev, op.a.) je jako dotrajala i stara pa smo je trebali potpuno obnoviti. Novi su sustavi postavljeni, video nadzor, LED rasvjeta.

Svjetlo se reflektira drukčije nego u ostalim tunelima, u čemu je tajna?

Stavili smo posebnu LED rasvjetu iznad standardna, koja će varirati prema senzorima i količini prometa u tunelu. Vidljivost će biti jako dobra.

Istarski ipsilon će ići od Matulja, kada to?

To je jedan od najizazovnijih projekata na Istarskom ipsilonu, takozvana faza 2B22, nekih 2o kilometara u naselju. Bilo je tu kuća koje smo trebali srušiti, ima preko 6 kilometara zidova od buke, spojili smo dva naselja koja su bila odsječena. Dodajemo još dvije trake.

Neki dijelovi su već gotovi?

Radimo danonoćno, preko 300 ljudi je na gradilištu. Koristimo posebne inovativne metode, tekući eksploziv, napredujemo jako dobro. Cilj je da se prije kraja 2026. godine spojimo s HAC-om u Matuljima pa da korisnici od Pule do Zagreba putuju manje od dva i pol sata.

Ispod tunela je izvor iz kojeg se crpi puno vode za veliko područje?

Među specifičnosti tunela je izvor koji se nalazi u sredini i koji napaja Liburniju. Kad smo renovirali tunel, morali smo promijeniti skoro kilometar i 400 metara cjevovoda, asfalt je bubrio, bilo je problema za sigurnost i promet, ali sretni smo da smo i taj dio riješili.