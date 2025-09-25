Kovač upozorio: 'Mogu je priznati sve države ovog svijeta, ali bez njih dvije to ništa ne znači'

Italija i Španjolska donijele su odluku o slanju ratnih brodova u Sredozemlje kako bi pružile zaštitu humanitarnoj flotili Global Sumud.Čini ju 50 brodova koji plove prema Gazi, a odluka dolazi nakon serije napada dronovima u međunarodnim vodama. Riječ je o međunarodnoj inicijativi aktivista i humanitarnih organizacija koji ovako brodovima pokušavaju dopremiti pomoć u Gazu i probiti izraelsku pomorsku blokadu. Aktivisti su tijekom jučerašnjeg dana u blizini otoka Krete u Grčkoj prijavili prelijetanje dronova, bacanje eksplozivnih naprava, ometanje komunikacija te nekoliko eksplozija oko njihovih brodova.

Izrael se do sada nije oglasio niti je potvrdio sudjelovanje u tim incidentima.No, već ranije su upozorili da humanitarna flotila ne može prekršiti blokadu jer su je, kako kažu, postavili zbog sigurnosnih razloga. Napeta događanja u svijetu prokomentirali smo s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačom

Velike su polemike oko Palestine, predsjednik otvoreno za priznanje - premijer i Vlada suzdržani - mislite li da će Hrvatska priznati Palestinu?

To ovisi prvenstveno o Vladi. Za sada imamo dva stajališta. Bilo bi bolje da imamo jedno jedinstveno stajalište - dogovor predsjednika i Vlade RH, ali nažalost toga nema. Smatram da treba biti fokus ne na priznanju Palestine, a imamo jako puno država koje priznaju Palestinu- sad više njih od 150 - ali nema rješenja. Rješenje koje mi želimo, koje je mi zagovaramo u Hrvatskoj - hoćemo dvodržavno rješenje. A sve države ovoga svijeta mogu priznati Palestinu, ali ako to ne učini Izrael, ako to ne učini SAD, ako nema dogovora sa tim dvima državama za dvodržavno rješenje onda nemamo sigurnost za Palestince ni državnost za Palestince. Prema tome, ključ je - ne staviti fokus na priznanje Palestine nego fokus na to da dogovorimo s Amerikancima i Izraelcima, da bude pritisak - da dođe do priznanja Palestine od Amerikanaca i Izraelaca.

Protivnici priznanja kažu da se tako nagrađuje terorizam odnosno Hamas, a i da je upitno što se to točno priznaje, koji teritorij?

I to jest velik problem, ali čak i ako prihvaćate tezu da je ovo simboličko priznanje vrijedno toga čina vraćamo se na ono što je ključno, a to je da mi želimo dvodržavno rješenje - da Izrael ima pravo na svoju sigurnost i egzistenciju, ali da na to imaju pravo i Palestinci. Međutim, imamo situaciju da Izrael ne prihvaća takvo riješenje, da oni žele iskorijeniti Hamas. Izrael ima potporu, ja bih rekao apsolutnu, SAD-a bio na čelu Amerike Trump, Biden ili sutra netko drugi.

Milanović u UN-u osudio izraelske metode u Gazi, treba li i Hrvatska,kao i danas Slovenija proglasiti izraelskog premijera "personom non grata"?

Prije desetak dana bio sam u Sloveniji na jednoj konferenciji govorio o suradnji u srednjoj Europi. Bilo je jako dobrih i pametnih izlaganja. U Sloveniji je trenutno u tijeku pretkampanja za parlamentarne izbore. I ovo s Netanjahuom je unutarnja politika Slovenije gdje se slovenska ljevica želi postaviti nasuprot slovenskoj desnici, nasuprot Janši koji odbija priznanje Palestine. To je sve unutarnja slovenska politika. Ja sam im rekao: Ako je vama ta tema unutarnja politika, vi ste bogata država