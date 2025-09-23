Erdogan: 'Izrael provodi genocid'; Grlić Radman: Nisu ispunjeni uvjeti za priznanje'

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da izraelska vlada zloupotrebljava teroristički napad palestinskog islamističkog Hamasa kao izliku za provođenje genocida u Gazi, u svome govoru pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u utorak.

"Ovo nije borba protiv terorizma. Ovo je politika okupacije, prisilnog raseljavanja, progonstva, genocida ili, još preciznije, politika masovnog ubijanja, izvedena pod izlikom incidenta od 7. listopada", rekao je svjetskim čelnicima okupljenim u New Yorku na Općoj raspravi.

Tijekom svoga govora, Erdogan je pokazao nekoliko fotografija očajnih Palestinaca u Gazi u centrima za raspodjelu hrane, izgladnjelu djecu i uništenje uzrokovano žestokim izraelskim bombardiranjem Gaze u protekle dvije godine.

"Genocid se nastavlja u Gazi", rekao je Erdogan. "Čak i sad dok se sastajemo, nevini ljudi umiru."

Šutnja jednaka sudioništva

Erdogan je upozorio da "to ludilo hrani antisemitizam" te je rekao svjetskim čelnicima da je šutnja u doba takvih zločina jednaka sudioništvu.

"Primirje se mora što je prije moguće dogovoriti u Gazi", rekao je te dodao da "genocidna ekipa" odgovorna za posljednju krizu "mora odgovarati".

Erdogan je kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, rekavši da nema interesa za mir i oslobađanje preostalih talaca u Gazi.

Također se osvrnuo na medijsko praćenje rata, rekavši da je "dosad Izrael namjerno ubio 250 novinara koji su radili za nacionalne i međunarodne medije u Gazi te je zabranio svaki ulazak u Gazu".

Posebna izvjestiteljica UN-ova Vijeća za ljudska prava za slobodu izražavanja, Irene Khan, također je optužila Izrael da namjerno ubija novinare kako bi prikrio svoje zločine.

Izrael, s druge strane, optužuje UN-ovo Vijeće za ljudska prava i njihove izvjestitelje kao pristrane.

'Nisu ostvareni uvjeti za hrvatsko priznanje Palestine'

Uvjeti za priznanje palestinske države još uvijek nisu zadovoljeni jer je potrebno zaustaviti sukobe i osloboditi sve taoce, rekao je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman u New Yorku u utorak, dan pošto je predsjednik Zoran Milanović pozvao na priznanje Palestine.

"Ovoga trenutka, kao još neke druge europske, važne zemlje, mislimo da se još nije ostvario taj trenutak priznanja jer treba zaustaviti sukobe, treba pustiti sve taoce", rekao je Grlić Radman u izjavi za medije na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Naglasio je da bi priznanje države značilo i priznanje Hamasa, koji je nazvao terorističkom organizacijom koja "drži Palestinu kao taoca".

Milanović je u ponedjeljak u New Yorku rekao da Hrvatska treba priznati palestinsku državu te naglasio da to nije nagrada za Palestince, već njihovo pravo, kako je priopćeno s Pantovčaka.

Hrvatska traži otvaranje koridora do Gaze

Grlić Radman u utorak je rekao da se Hrvatska zalaže za dvodržavno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, ali kao rezultat mirovnog procesa u koji će biti uključeni najvažniji akteri: Izrael i palestinska vlast.

Deseci zapadnih zemalja, među kojima je i Hrvatska, pozvali su u međuvremenu na ponovno otvaranje medicinskog koridora između Gaze i Zapadne obale koju je okupirao Izrael, nudeći financijsku pomoć i medicinsko osoblje ili opremu za liječenje pacijenata iz Gaze na Zapadnoj obali.

Među 24 zemlje potpisnice izjave su Hrvatska, Austrija, Belgija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Europska unija i Poljska. Sjedinjene Države nisu navedene kao potpisnice.

"Svi zajedno trebamo pridonositi mirovnom procesu, jačati (ga) i utjecati na najvažnije aktere ..., na zaustavljanje svih sukoba kako bi se postigao pravedan mir", poručio je u utorak Grlić Radman.

Bliski istok

Nakon što je nedavno u Zagrebu primio palestinsku ministricu vanjskih poslova Varsen Agabekjan i izraelskog kolegu Gideona Saara te potom posjetio Jordan i Siriju, hrvatski ministar vanjskih poslova u listopadu se sprema u Irak.

Dio je to proaktivne hrvatske politike prema Bliskom istoku, ističu u MVEP-u.

Grlić Radman naglašava da se bliskoistočno pitanje ne svodi samo na Izrael i Palestinu, već da su sve zemlje u toj regiji važne za postizanje konačnog mira.

Posjet je predviđen za 25. i 26. listopada. Razgovarat će se o gospodarskoj suradnji i vojnoj industriji te posebno o mogućnosti transporta iračke nafte Janafom.

"Velik je interes Iraka kada je u pitanju iskorištavanje nafte, odnosno energenata preko hrvatskih luka i Jadranskog naftovoda", kazao je u utorak Grlić Radman.

"Sve su to naši energetski kapaciteti koji su raspoloživi i čine hrvatsku još vidljivijom. Hrvatska je energetsko čvorište na ovom prostoru, ali i šire", rekao je Grlić Radman.

Hrvatska je već ostvarila neovisnost o ruskim energentima, a preko Janafa može osigurati dovoljne količine nafte i Mađarskoj i Slovačkoj, dodao je.

Grlića Radmana već u New Yorku očekuju susreti s iračkim i jemenskim ministrima vanjskih poslova.

