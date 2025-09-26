Roditelji, pazite! Djeca ne stradavaju kao pješaci, nego u vašim automobilima

AKCIJA POŠTUJETE NAŠE ZNAKOVE /

Akcija 'Poštujte naše znakove' obilježava svoj 30. rođendan. Riječ je o kampanji kroz koju djeca uče pravilnom ponašanju u prometu. Kroz igru, prvašići su upoznali prometne znakove, družili se s policajcima i vatrogascima, a okušali su se i u vožnji autićima. Program je upotpunila i predstava 'Đak veseljak i prometni znak'.

Ova akcija usmjerena je na zaštitu djece u prometu, a cilj joj je naučiti najmlađe osnovnim pravilima i sigurnom ponašanju na cestama. Koliko je to važno, pokazuju i podaci, prošle je godine u prometu stradalo 668 djece, od kojih osmero smrtno. Iz policije poručuju roditeljima da budu dobar primjer, jer upravo način na koji se oni ponašaju u prometu, slijede i njihova djeca.

Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa, otkrio je kako najčešće djeca stradavaju