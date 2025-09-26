Dosta im prirode, zaželjele se grada: Krdo divljih svinja snimljeno jutros u Zagrebu!

ŠETUCKAJU PO JANKOMIRU /

Krdo divljih svinja viđeno je jutros na zagrebačkom Jankomiru kako ispod drvoreda traže hranu. U urbanom području divlje svinje su povremena vrsta divljači koja dnevno migrira prema lako dostupnim izvorima hrane i vode, u razdoblju ljeto jesen, a u sušnom razdoblju dodatni razlog može biti i pristup izvorima vode.

Iz zagrebačke gradske uprave naglašavaju kako se s divljim svinjama, kao i s ostalim vrstama divljači, postupa se sukladno Programu zaštite divljači za Grad Zagreb koji provode Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovački savez Grada Zagreba.

Mjere protiv divljači

Kako bi se spriječile štete od divljači Program zaštite divljači propisuje sljedeće mjere: edukaciju i suradnju s vlasnicima i korisnicima zemljišta, nabavljanje kemijskih, bioloških i biotehničkih zaštitnih sredstava te njihovu besplatnu raspodjelu vlasnicima i korisnicima zemljišta na njihov zahtjev, zaštitu usjeva i nasada izgonom divljači te uporabom zaštitnih sredstava i plašila i dr.

'Građanima se preporučuje da ako zamijete divlje svinje ili drugu divljač da joj ne prilaze, te da je ni u kojem slučaju ne tjeraju, da ostanu staloženi, a ako su s kućnim ljubimcima da iste stave na povodac, te da se smireno udalje s mjesta viđenja ili susreta s divljači.

Svaku informaciju o susretu ili viđenju divljači, kao i dodatne informacije o postupanju s divljači i štetama od divljači u urbanim dijelovima Grada Zagreba možete dobiti u Ustanovi Zoološki vrt Grada Zagreba na telefone: 01/2008-354 ili 091/6045-506, e-mail: info@dumovec.hr ili zastita.divljaci@zoo.hr', poručuju iz gradske uprave.