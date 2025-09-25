Mladenac nakon inscenirane svađe bacio tortu, gosti uz nelagodu pratili nemilu scenu o kojoj sada svi pričaju

Olga je posipala tortu malinama, a Volodimir borovnicama. Sve je pratila čuvena talijanska pjesma "Sara perche ti amo", a gosti su uz uzbuđene povike u ukrajinskom Lucku pratili taj čin.

Međutim, jednom nakon što je par pošećerio tortu, Volodimir je umočio prst u slasticu što je Olgu prilično naljutilo. Bio je to tek uvod u skandal budući da je Volodimir bijesno reagirao i u napadu bijesa bacio tortu sa stola.

Ona je odšetala na terasu dok su je gosti pratili pogledom uz vidljivu nelagodu, a snimke prve žestoke bračne svađe u međuvremenu su na TikToku skupile preko čak 40 milijuna pregleda.

Naravno, korisnici su uz njih ispisali na tisuće komentara, uglavnom spominjali crvene zastavice i razvod, da bi naknadno shvatili da su - prevareni!

Sve je bila podvala

Naime, kako se ispostavilo, incident je bio podvala, možda osmišljena upravo zato kako bi par stekao svojih pet minuta slave na društvenim mrežama.

Uostalom, Olga je na Instagramu prikazala koliko su snimke skupile pregleda te napisala sljedeće: "Da je šala još jednom pokazala da ljude više zanima tuđa nesreća nego radost".

Usto je objavila i nekoliko fotografija koje su potvrdile da su prvi bračni trenuci doista protekli u romantičnim notama, ali i nagnala mnoge da joj upute kritike.

Tako se u članku na lažni skandal osvrnula i australska novinarka Ella McIlveen, koja je napisala "da postoji nešto posebno neugodno u pretvaranju onoga što bi trebao biti najsretniji dan u spektakl koji ismijava nasilno ponašanje".

Što vi kažete, jesu li vjenčanja dobre prigode za stvaranje viralnog sadržaja ili bi takve svečane trenutke ipak trebalo poštedjeti sličnih predstava?

