Zamislite da vam kao slavljeniku donesu ovakvu tortu: Ovim su se katastrofama čak i sami tvorci nasmijali
Torte dolaze u bezbroj oblika i stilova – od onih klasičnih premazanih kremom, do pravih malih umjetničkih djela s figuricama, crtežima i maštovitim ukrasima. Pripremaju se za svaku moguću prigodu: rođendane, vjenčanja, godišnjice, blagdane ili jednostavno kao slatko iznenađenje dragoj osobi. Upravo zato mnogi ljudi požele uzeti stvar u svoje ruke i okušati se u ulozi slastičara, uvjereni da će uz malo truda uspjeti napraviti tortu iz snova.