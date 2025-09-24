Luda noć u Zagrebu: Navijači slavili do ekstaze, Mišić potezom oduševio sve

Dinamo Zagreb otvorio je novu europsku sezonu na najbolji mogući način pobjedom nad Fenerbahčeom 3:1 na Maksimiru u 1. kolu Europa lige.

Junak večeri bio je Dion Drena Beljo, koji je dvaput tresao mrežu gostiju (21’ i 51’), dok je u sudačkoj nadoknadi Monsef Bakrar zaključio priču i potvrdio veliku pobjedu. Jedini pogodak za Turke postigao je Sebastian Szymanski.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka uslijedila je prava fešta. Igrači su na poziv Bad Blue Boysa prišli sjevernoj tribini, gdje je zajednička proslava s navijačima potrajala uz pjesmu i skandiranje.

Slavlje se preselilo i na društvene mreže. Facebook objava Dinama preplavljena je komentarima navijača, a posebno su pohvaljeni bekovi Bruno Goda i Moris Valinčić, ali i energija cijele momčadi.

Ova pobjeda za Modre nije samo tri boda, nego i snažna poruka Europi. Maksimir je još jednom srušio velikog protivnika – baš kao i 2018. godine kada je pao isti suparnik. Dinamo se ponovno potvrdio kao konstanta europske scene i klub na kojeg se mora računati.

Kovačević i njegova momčad zaslužili su duboki naklon – Beljo je bio prvo ime utakmice, ali svaki igrač ostavio je srce na terenu. Europa je čula Dinamo.