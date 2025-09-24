Kovačević oduševio u europskom debiju: 'Imamo dva sjajna centarfora, a zabijaju i jedan i drugi'

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone.

„Znali smo da Fenerbahce nije u dobrom momentu, ali je i jasno da smo igrali protiv kvalitetnih igrača. Ali, bili smo bolji od prve minute. Nismo čekali samo kontranapade, makar smo bili odlični u tranziciji. Dominirali smo i kroz posjed. Fenerbahce je imao jednu priliku, vrlo malo šansi i zato svaka čast mojim igračima. Ali, dobro treniramo i to je najvažnije. Jedva smo čekali Europu da vidimo gdje smo jer nije baš lako igrati samo u hrvatskom prvenstvu gdje si u svakoj utakmici favorit“, bila je prva reakcija nakon slavlja trenera Dinama Marija Kovačevića.

„Opet smo pokazali da imamo kvalitetu, ali ja ću ponoviti da ćemo mi i dalje rasti kroz utakmice. Isto tako ću opet reći da imam slatke brige, baš široki i vrlo kvalitetan kadar. Mi imamo dva sjajna centarfora, a zabijaju i jedan i drugi. Nismo htjeli mijenjati sastav u odnosu na Poljud, a svakako je puno ljepše kada se izbjegnu kvalifikacijske utakmice u Europi i odmah startaš u ligaškom dijelu“, zaključio je Kovačević.

