Zavela cijeli svijet svojom ljepotom, a onda se udala za 25 godina starijeg: Danas je još ljepša

Catherine Zeta-Jones, rođena 25. rujna 1969. u Walesu, slavi 56. rođendan kao jedna od najistaknutijih britanskih glumica svoje generacije. Nakon početaka u britanskim mjuziklima i međunarodnog proboja u filmovima poput "The Mask of Zorro" (1998) i "Traffic" (2000), njezina karijera doživjela je vrhunac ulogom Velme Kelly u mjuziklu "Chicago" (2002), za koju je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu.