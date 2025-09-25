CATHERINE ZETA-JONES /

Zavela cijeli svijet svojom ljepotom, a onda se udala za 25 godina starijeg: Danas je još ljepša
Odrasla je kao jedina kći Davida Jonesa, vlasnika tvornice slatkiša, i Patricije Fair, krojačice irskog katoličkog podrijetla. Obitelj je potekla iz skromnih uvjeta, ali su nakon dobitka na bingu od 100.000 funti mogli omogućiti Catherine plesne i baletne sate, čime je započela svoju umjetničku karijeru.
Catherine Zeta-Jones, rođena 25. rujna 1969. u Walesu, slavi 56. rođendan kao jedna od najistaknutijih britanskih glumica svoje generacije. Nakon početaka u britanskim mjuziklima i međunarodnog proboja u filmovima poput "The Mask of Zorro" (1998) i "Traffic" (2000), njezina karijera doživjela je vrhunac ulogom Velme Kelly u mjuziklu "Chicago" (2002), za koju je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu.

25.9.2025.
10:52
Hot.hr
Catherine Zeta-jones Michael Douglas
