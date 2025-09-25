Njemački ideal ljepote Claudia Schiffer: Kada vidite kako izgleda danas, stat će vam dah

Claudia Schiffer (54) je njemački supermodel i glumica, rođena 25. kolovoza 1970. godine u Rheinbergu. Karijeru je započela je 1987. godine, kada ju je otkrio agent u noćnom klubu u Düsseldorfu. Ubrzo je postala jedno od najpoznatijih lica modne industrije, a njena suradnja s Guess? Jeans u 1989. godini bila je ključna za njen uspon. Schiffer je radila s brojnim prestižnim brendovima poput Chanela, Versacea i Dolce & Gabbane. Osim modelinga, Schiffer se okušala i u glumi, pojavivši se u filmovima poput Zoolander (2001) i Love Actually (2003). U privatnom životu, bila je u vezi s mađioničarom Davidom Copperfieldom (68), a kasnije se udala za britanskog filmskog producenta Matthew Vaughna (54). Par ima troje djece i živi u Tudorovoj vili u Engleskoj.