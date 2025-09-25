Pogledajte privođenje muškarca osumnjičenog za ubojstvo kod Slavonskog Broda

Policija je na ispitivanje privela 33-godišnjaka iz Korduševaca osumnjičenog za ubojstvo Zorana Grgića u Šušnjevcima u općini Bukovlje. Sinoć je ispitan na policiji, a branio se šutnjom. Njegov odvjetnik potvrdio je da će isto učiniti i danas u Županijskom državnom odvjetništvu.

Osumnjičeni je svojim automobilom presreo Grgića nakon čega ga je ubio hicima. "Ma sve je bilo puno policije. Hodali su tuda specijalci s dugim cijevima. Čulo se zujanje dronova. Neviđeno je to bilo u našem selu", rekao je za 24sata jedan od mještana Šušnjevaca.

Nakon četiri sata uhvatili su osumnjičenog za ubojstvo. Bio je na tavanu vikendice njegova oca. Još dvojica muškaraca (25, 39) su se u trenutku ubojstva nalazili s ubojicom u automobilu. I njih su vrlo brzo uhitili, ali njihovu ulogu, ako je uopće ima, tek trebaju utvrditi.

Tko je bio Zoran Grgić?

U životopisu Grgića stoji da je bio član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, koje djeluje pri Hrvatskom saboru. Imenovan je na tu funkciju u tri mandata, u razdoblju od 2003. do 2016. godine na prijedlog Hrvatskog društva političkih zatvorenika. U sklopu svog rada u tom vijeću, bavio se nadzorom rada obavještajnih službi.

Prije 10 godina, završio je u medijima jer je podnio kaznenu prijavu protiv tadašnjeg premijera Zorana Milanovića, ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića, ministra branitelja Predraga Matića i ravnatelja policije Vlade Dominića.