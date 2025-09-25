Majka je izazvala korisnike da pronađu njezinog sina: Čak 99% njih nije uspjelo, možete li vi?

Na društvenim mrežama pravi hit postali su detektivski zadaci - fotografije na kojima se, na prvi pogled, ne vidi ništa neobično, a zapravo kriju dobro zamaskiran detalj. Riječ je o izazovima koji testiraju moć zapažanja i strpljenje, a najčešće se radi o životinjama ili predmetima koji se savršeno stapaju s pozadinom.

Jedna takva fotografija ovih je dana posebno zaokupila pažnju korisnika Reddita. Na njoj se vidi naizgled obična šumska scena - drveće, lišće i zemlja, sve u neutralnim tonovima prirode.

No, autorica tvrdi da na slici nije samo šuma. Negdje među granjem i deblima skriva se njezin sin, toliko dobro kamufliran da većina promatrača mora nekoliko puta pogledati fotografiju kako bi ga uopće pronašla.

Korisnici su ga jedva pronašli

Dok su neki korisnici gotovo odmah uočili dječaka i s ponosom podijelili svoje otkriće u komentarima, drugima je zadatak bio pravi test strpljenja - priznali su da su satima zurili u fotografiju prije nego što su ga napokon uspjeli pronaći.

"Ovo je super. Prestrašio sam se", "Kunem se da sam tamo pogledao deset puta", "Smiješno, to je prvo mjesto gdje sam ga pogledao i još uvijek ga ne mogu vidjeti", "Kako je tamo stigao", "Super jeziva slika. Jedva mu mogu razaznati oči i usta", "Ne znam je li to on ili ne. Nisam baš siguran", pisali su.

Gdje se nalazi dječak?

Dakle, dječak je zapravo skriven u rupi koja se nalazi na sredini najšireg stabla s lijeve strane.

Na prvi pogled potpuno je neprimjetan i čini se kao dio sjenovitog debla, no kada se fotografija pažljivije uveća, u tami se jasno razaznaje njegovo lice koje znatiželjno viri iz mrklog mraka.