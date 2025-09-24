NIJE LAKO /

Trebat će vam povećalo da pronađete skriveni balon: Ako uspijete bez, imate oči sokolove

Foto: Pixabay

Detektivske mozgalice na društvenim mrežama ponovno su osvojile korisnike, a ovoga puta glavnu ulogu ima balon koji se gotovo savršeno sakrio na stropu hotela u Denveru

24.9.2025.
10:35
Lorena Motik
Pixabay
Detektivski zadaci već neko vrijeme privlače ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Ljude posebno fasciniraju fotografije na kojima se, na prvi pogled, ne vidi ništa neobično, a zapravo skrivaju neki predmet ili životinju savršeno stopljene s okolinom.

Upravo ti vizualni izazovi bude znatiželju i natjeraju nas da gledamo detaljnije, sve dok ne otkrijemo ono što se vješto skriva. Jedna takva mozgalica ovih je dana postala hit među korisnicima Reddita i izazvala tisuće komentara.

Autor je podijelio naizgled običnu fotografiju stropa iz Hotela Renaissance u Denveru, prepunog okruglih detalja, gotovo identičnih na prvi pogled.

No, u cijelu priču unio je dozu zabave - tvrdi da mu je slučajno odletio balon i sletio ravno među te detalje. Korisnicima je ostavio zadatak da ga pronađu.

I lost my balloon
byu/Joey_Doll inFindTheSniper

Gdje se sakrio balon?

Iako zvuči jednostavno, fotografija je mnogima zadala glavobolju. Balon se gotovo savršeno uklopio u okruženje, pa su se komentari brzo podijelili između onih koji su ga odmah uočili i onih koji su, frustrirano, priznali da ga uopće ne mogu pronaći.

"Čim sam uvećao sliku, balon mi se pojavio u vidnom polju", "Ovo sam vidio čim sam otvorio sliku", "Ne razumijem. Jer znam gdje je, a ove upute me ne vode do njega. Pretpostavljam da sam ja glup", "Ovo je bilo malo teško, ali sam ga pronašao", samo su neki od komentara.

Dakle, rješenje je sljedeće: balon se sakrio u četvrtom redu odozdo, gledajući s lijeve strane, točno u četvrtom stupcu. Zaglavio se ravno u jednu od udubina na stropu i stopio s okolinom gotovo savršeno.

