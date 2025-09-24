Trebat će vam povećalo da pronađete skriveni balon: Ako uspijete bez, imate oči sokolove

Detektivski zadaci već neko vrijeme privlače ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Ljude posebno fasciniraju fotografije na kojima se, na prvi pogled, ne vidi ništa neobično, a zapravo skrivaju neki predmet ili životinju savršeno stopljene s okolinom.

Upravo ti vizualni izazovi bude znatiželju i natjeraju nas da gledamo detaljnije, sve dok ne otkrijemo ono što se vješto skriva. Jedna takva mozgalica ovih je dana postala hit među korisnicima Reddita i izazvala tisuće komentara.

Autor je podijelio naizgled običnu fotografiju stropa iz Hotela Renaissance u Denveru, prepunog okruglih detalja, gotovo identičnih na prvi pogled.

No, u cijelu priču unio je dozu zabave - tvrdi da mu je slučajno odletio balon i sletio ravno među te detalje. Korisnicima je ostavio zadatak da ga pronađu.

Gdje se sakrio balon?

Iako zvuči jednostavno, fotografija je mnogima zadala glavobolju. Balon se gotovo savršeno uklopio u okruženje, pa su se komentari brzo podijelili između onih koji su ga odmah uočili i onih koji su, frustrirano, priznali da ga uopće ne mogu pronaći.

"Čim sam uvećao sliku, balon mi se pojavio u vidnom polju", "Ovo sam vidio čim sam otvorio sliku", "Ne razumijem. Jer znam gdje je, a ove upute me ne vode do njega. Pretpostavljam da sam ja glup", "Ovo je bilo malo teško, ali sam ga pronašao", samo su neki od komentara.

Dakle, rješenje je sljedeće: balon se sakrio u četvrtom redu odozdo, gledajući s lijeve strane, točno u četvrtom stupcu. Zaglavio se ravno u jednu od udubina na stropu i stopio s okolinom gotovo savršeno.