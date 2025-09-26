Napokon uhićen općinski službenik koji je godinama radno vrijeme provodio u kafićima, šopingu i šetnjama

Neimenovani općinski službenik (55) iz talijanskog Rietija napokon je uhićen nakon što je nepobitno dokazano da na poslu nije radio apsolutno ništa.

Kako to prenose tamošnji mediji, ljenjivac bi se ujutro pojavljivao na radnom mjestu kako bi se evidentirala njegova prijava, no potom bi ostatak smjene provodio u kafićima, u šetnjama, u šopinzima ili u udobnosti svog doma.

Koliko je točno godina tako lagodno živio, nije rečeno, međutim javnosti je otkriveno da je bio zaposlen u odjelu zaduženom za održavanje te da ga je prijavio gradonačelnik.

"Brojni disciplinski postupci protiv neodgovornog djelatnika bili su neuspješni, a problem se ponavljao svakodnevno. Kako bi pokrio izostanke 55-godišnjeg muškarca, gradonačelnik se morao oslanjati na privatne izvođače radova koji su umjesto njega obavljali te zadatke. Drugim riječima, za gradsku je blagajnu predstavljao dvostruki trošak", navedeno je u vijesti.

Slobode ga je naposljetku stajala takozvana Guardia di Financa, koja ga je nakon prijave počela uhoditi i prikupljati dokaze da ne služi apsolutno ničemu.

Policajcima nije bilo potrebno dugo da primijete kako se junak priče doista pojavljivao u Gradskoj vijećnici svakog jutra oko sedam sati, ali i da je odmah napuštao radno mjesto.

Nekoliko puta su ga zatekli kako kupuje poljoprivredne proizvode te više puta fotografirali u kafićima u kojima je odbrojavao sate do kraja radnog vremena.

Tužiteljstvo Rietija mu je u srijedu naložilo kućni pritvor te je suočen s optužbama za tešku prijevaru protiv države i lažne potvrde o zaposlenju.