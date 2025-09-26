Dalmatinski Camino na europskoj karti: 'U Danteovom raju spominje se i hrvatski hodočasnik'

KAŠTELA NAPOKON PRIZNATA /

Kaštela su upisana u europsku Camino mrežu sv. Jakova, a u Šibeniku će u petak dobiti i službeni certifikat. Od crkvice sv. Jurja Mučenika u Kaštel Sućurcu, zadnje subote u lipnju, oko 200 hodočasnika pratilo je strelice i pješačilo deset kilometara do crkve Blažene Marije Terezije u Štafiliću. Put je pratio molitvu, pjesmu i druženje, a završio zajedničkim ulaskom u crkvu.

„Na tom Caminu bilo je ljudi od 5 godina do 75 godina, sa štakama i bez štaka. Neki su trčali, a neki su se, da tako kažem, vukli, ali smo svi zajedno išli i bili potpora jedni drugima, kao što je to običaj na zajedničkim hodočašćima. Bilo je tu i molitve krunice, i duhovnih nagovora, ali i upoznavanja ljudi iz Kaštela i onih koji nisu,“ opisuje Mirko Varga-Ljubić iz Bratovštine sv. Jakova Hrvatska.

Nova staza upisana je u europsku Camino mrežu sv. Jakova, a među onima koji su je prvi puta zajedno prošli bila su i braća Frane i Ivan Bikić sa svojim obiteljima.

„Bilo mi je dobro, lijepo sam se osjećao i sve mi je bilo okej… Malo mi je bio problem toliko šetat, ali mi je bilo dobro,“ iskreno je priznao Frane. Ivan dodaje: „Bilo je fora vidjeti neke bake sa štakama i protezama i što je brata sestra nosila na ramenima.“ Na hodočašću nisu sudjelovali samo građani Kaštela, već i vjernici iz svih dijelova Hrvatske te susjedne Bosne i Hercegovine. Više doznajte u 'Dobroj strani dana' sa Sarom Jurica.