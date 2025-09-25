Dino Jelusić kod Mojmire o Johnnyju Deppu, K-rocku i - zašto je došao s bojom na hlačama

Jučer je u Lisinskom pjevao najveće hitove Tine Turner, ljetos je oduševio svojom izvedbom Olivera Dragojevića, a u međuvremenu je stigao i obaviti turneju po Južnoj Koreji. Dino Jelusić i njegov Jelusik Bend svoje su energične hitove izveli na dva koncerta u Južnoj Koreji, gdje su nastupili zajedno s jednim od najvećih K-rock bendova, YB. 85 tisuća ljudi čulo ih je u Indoneziji, u Jakarti, na Formuli E. I tako je azijska publika upoznala hrvatski metal: a zahvaljujući Dini hrvatska je publika upoznala k-rock: YB i ženski sastav Rolling Quartz doveo je na Špancirfest i u RIjeku. I Whitesnake i TransSiberian Orchestra i turneja po Koreji.

Gost Direkta je Dino Jelusić.

Je li se meni čini ili imaš tragove bijele boje po hlačama.

Dobro ti se čini, to je zato jer sam krečio danas.

Stigneš i krečit između svih ovih nastupa - Koreje, Jakarte...

Krečenje mi je glavna djelatnost zadnjih dana, moram priznati. Malo me bole palci i leđa, ali dobro sam.

Dosta ludo izgledaju snimke s koncerta. Kakva je korejska publika?

To je nešto nevjerojatno. Kad treba skakat i pjevat duplo su glasniji od svih. Kad treba biti tih, kad se priča. onda je disciplina i kultura na zavidnom nivou.

Iskusio si u Jakarti kako je nastupati pred 85 tisuća ljudi. Kako je to izgledalo?

Bilo je sjajno, a bilo je i velikog stresa oko toga jer su se mijenjale postave, ali fenomenalno. Kada se radi o takvom broju - to je malo puno ljudi za osjetit nekakvu energiju. Puno više osjetim energiju kad se radi od 2 do 15 tisuća ljudi.

Zahvaljujući tebi hrvatska publika je upoznala K rock, doveo si ova dva benda i na Špancir fest i u Rijeku i u Zagreb. Kako je hrvatska publika reagirala na korejske izvođače?

Malo sam strahovao od toga i kako će to sve ispasti jer mislim da teren nije pripremljen. I onda kad je prošao Špancirfest odlično, kad se sve napunilo - pao mi je kamen sa srca. U Rijeci je bilo fenomenalno, a tome se nisam nadao jer je malo manji prostor, Zagreb je bio odličan a Valpovo je bilo rastureno tako d mislim da će se oni k nama vratiti vrlo brzo, a mislim da ćemo i mi vrlo brzo otići u Južnu Koreju.

Često se priča o K Popu kao jednom od najvažnijih kulturnih fenomena 21. stoljeća, KPOP je doslovno osvojio svijet, kakav je krock?

K rock nije toliko zastupljen kao K pop. Taj YB, oni su jedan od najkultnijih bendova, njihov pjevač se smatra Godfatherom korejske muzike, svi današnji popularni klinci i izvodđači se njemu klanjaju. On je tamo kao što je u nas otprilike Gibonni. pjevao je taj neki pop rock sve do svoje 52 godine, a onda je obolio od raka i mislio da neće preživjeti. A onda je preživio i rekao: Od danas želim pjevat metal i snimio metal album. I oni su postali mješavina tog poprocka iz ranije faze karijere i metal i to je postalo popularno u Koreji. Ali K pop i daalje ždere sve

Sve iz Koreje je cool..svijet kao da se kolektivno zaljubio u sve što dolazi iz Južne Koreje:::muzika, filmovi, tehnologija, hrana, moda,video igre...Vrijedi li to i za tebe?

Sad kad se sjetim da je Parazit proglašen najboljim filmom stoljeća. Pa jesam i nisam. Jesam jer ta disciplina mi je fascinantna, to ni mi, ni u Europi nemamo a u Americi još manje. Ali što se tiče te cijele kulture i toga kako tamo ljudi prvenstveno izgledaju i ta vrhunska kozmetika, vrhunski kirurški tretmani i sve to. Meni izgledaju svi kao da imaju 15 godina. Možda mi je malo to too much jer više ne mogu razlikovati dijete od bake

Jesi onda tamo neki botox obavio ili nešto tako?

Ne, nisam. Još nije moje vrijeme za to...

Ali čekaj, svi znamo da si uspio u Aziji tek kad si big in Japan. Kad je to na rasporedu?

Japan je sljedeći na redu jer je Tokio samo dva sata od Seula. Japan je sljedeći potez

Izašao ti je novi album, tvog benda Jelusik, uskoro imaš koncert u Zagrebu...

Nastupam 11.10 u Boogaloo, promocija drugog albuma koja je izašao nedavno, zove se “Apolitical Ecstasy”, tko nas prati zna o čemu se radi. Sad smo još digli produkciju na viši nivo. Možda ćemo imaati jednog specijalnog gosta. bit će jako raznoliko, imamo i neke nove točke.

Upoznao svi svoje idole, bio si član Whitesnakea, skoro si nastupao s Bryanom Mayom, ali moram te pitati, najzanimljivija stvar mi je da si upoznao Johnnyja Deppa.

Zo je legenda koja je posvetila meni i mom gitaristi pet minuta i bio je divan i krasan i gledali smo ga sa strane stagea i pričali smo malo kasnije i baš jedna super osoba i jako je fino mirisao. Uh ne znam zašto sam ovo rekao...

Slušaš li neku domaću glazbu?

Volim Gibonnija, Olivera, Parni valjak, volim neke stvari od Vanne, volim svašta, volim neke izvođače koji nisu više toliko poznati kao što je Crno perje

A trap?Kako ti se to čini?

Slab s s time. Sve na čemu sam ja odrastao i što sam ja radio vokalno ni tekstualno ni pjevački, a i glazbeno je to puno više elektronski, a jaa sam ipak malo više okrenut instrumentima

Cijeli razgovor pogledajte u videu