Kada domoljubi okupiraju Arenu: Uz Bulića i Škoru na pozornicu stiže veliko iznenađenje

Arena Zagreb će u subotu, 11. listopada 2025. ponovno postati epicentar emocija i domoljubnog zanosa! Tradicionalni masovni domoljubni koncert "Domu mom" ove će godine ugostiti dosad najveći broj izvođača, a ulaznica je ostalo jako malo.

U pomno pripremanom showu na kojem već radi više od 200 ljudi, zapjevat će vladari domoljubne pjesme - Miroslav Škoro, Mate Bulić i sve popularniji Josip Ivančić. Kad su Škoro i Bulić već zajedno na bini, organizatori najavljuju i jedno veliko iznenađenje - tko će im se pridružiti na pozornici kako bi ta moćna slika iz Arene otišla u svijet.

Na koncertu "Domu mom" pjevat će i Pero Galić, bivši frontmen Opće Opasnosti, Jacques Houdek, Tiho Orlić, Klapa HRM „Sveti Juraj” i Klapa Cambi, Zaprešić Boysi koji su Hrvatskoj podarili najpopularnije navijačke himne, tamburaški sastav Gazde, Stjepan Jeršek Štef, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, Dino Petrić, Jure Brkljača, Frano Pehar, Pava, Nika Pastuović, Klapa Cesarice, SKUD „Ivan Goran Kovačić“ i Etno skupina Čuvarice. Na pozornici će im se pridružiti i desetogodišnji Marino Vrgoč.

Prethodna dva koncerta ''Domu mom'' - u zagrebačkoj Areni i dvorani Krešimira Ćosića u Zadru - okupila su više od od 30.000 posjetitelja. Odavno je poznato da ljubav prema domovini ne poznaje granice pa će i ove godine publika pristizati iz Austrije, Njemačke i Švicarske.

Treće izdanje koncerta ''Domu mom'' najavljeno je multimedijskim projektom pod nazivom „Kome ćeš pjevati, ako ne Domu našem, Domu tvom, Domu mom!“.

''Domoljublje se očituje u svakodnevnom poštovanju i podršci svima koji nesebično rade za dobrobit naše zemlje - od vatrogasaca i hitne službe, do policije,vojske i malog čovjeka, našeg susjeda, brata i prijatelja koji svojim predanom radom čini sve nas ponosnima. Oni tako štite našu sigurnost i slobodu, a time nam svima pokazuju što znači živjeti domoljublje u praksi. Njihova predanost i angažman odražavaju istinske vrijednosti koje ovaj projekt želi prenijeti. Sudjelovati u koncertu "Domu mom" znači kroz glazbu slaviti njihov doprinos i zajedništvo te podsjetiti sve generacije koliko je važno čuvati i poštovati domovinu svaki dan - kako u svom pozivu, tako i u svom domu i društvu'', poručila je Ksenija Abramović, glavna organizatorica projekta.

Kako je izgledalo prethodnih godina - pogledajte u našoj galeriji.