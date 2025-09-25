Krigle pune, prekrasne djevojke i dirndli: Pogledajte galeriju Oktoberfesta

I ove godine očekuje se nekoliko milijuna posjetitelja Oktoberfesta u Njemačkoj i isto toliko ispijenih litara piva. Ni ove godine festival nije razočarao, djevojke su besprijekorno dotjerane u tradicionalnoj nošnji - dirndlima, dečki suvereno vladaju kriglama, a dobre zabave i veselja ima na sve strane. U velikoj galeriji donosimo atmosferu s novog izdanja najvećeg festivala piva na svijetu!