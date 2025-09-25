TKO NE BI BIO TAMO? /

Krigle pune, prekrasne djevojke i dirndli: Pogledajte galeriju Oktoberfesta

Krigle pune, prekrasne djevojke i dirndli: Pogledajte galeriju Oktoberfesta
Foto: Profimedia
U Münchenu traje svjetski poznati festival piva Oktoberfest na kojem se tijekom 16 dana očekuju milijuni ljudi.
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

I ove godine očekuje se nekoliko milijuna posjetitelja Oktoberfesta u Njemačkoj i isto toliko ispijenih litara piva. Ni ove godine festival nije razočarao, djevojke su besprijekorno dotjerane u tradicionalnoj nošnji - dirndlima, dečki suvereno vladaju kriglama, a dobre zabave i veselja ima na sve strane. U velikoj galeriji donosimo atmosferu s novog izdanja najvećeg festivala piva na svijetu!

25.9.2025.
11:50
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Profimedia
Oktoberfest
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TKO NE BI BIO TAMO? /
Krigle pune, prekrasne djevojke i dirndli: Pogledajte galeriju Oktoberfesta