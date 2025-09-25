Od borbe s alkoholom i reality showova do političkih ambicija: Avu Karabatić život nije mazio

Ava Karabatić (37) je poznata hrvatska starleta, pjevačica i voditeljica, rođena 20. svibnja 1988. godine u Splitu. Osim ovih zanimanja, bavi se i glumom te književnošću, a javnosti je najpoznatija po sudjelovanju u brojnim reality showovima, kako u Hrvatskoj, tako i u susjednoj Srbiji.

Osnovnu i srednju farmaceutsku školu završila je u rodnom Splitu, a potom je nastavila školovanje na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je studirala talijanski i latinski jezik na nastavničkom smjeru. Diplomirala je i po struci je profesorica talijanskog i latinskog jezika.

Ava je stekla veliku popularnost kroz sudjelovanje u reality programima poput Big Brothera u kojem su sudjelovale poznate osobe, Farme, Mijenjam ženu te srpskog showa Parovi. Poznata je po svojim osebujnim izjavama i specifičnom humoru koji često izaziva pažnju. Kao autorica, izdala je autobiografiju pod nazivom "Ja, nomad".

Knjigu je naslovila tako jer joj je pojam nomada blizak zbog njihove inteligencije i slobodnog duha, ali i kao izraz svog odbacivanja stereotipa i rutine. Autobiografiju je napisala kako bi ispravila neistine koje su se godinama širile o njezinom životu i prikazala vlastitu, istinitu priču.

U svojim javnim istupima otvoreno je govorila i o borbi s alkoholizmom, zbog kojeg je prošla kroz teško razdoblje i odvikavanje. Osim toga, jedan od najvećih udaraca u njenom životu bila je iznenadna smrt oca Ivice 2025. godine, što je za nju predstavljalo veliki emocionalni izazov.