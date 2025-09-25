Njene bujne obline bile su u prvom planu: Zgodna dama svojom pojavom užarila Zadar

Zadar je i danas bio pun života. Grad je vrvio turistima, ali i domaćim ljudima koji su odlučili iskoristiti još jedan sunčani dan. Šetnice su bile prepune, a svi su se, čini se, poželjeli zraka, mora i lagane šetnje uz obalu.

Posebnu pažnju ponovno su privukle dame koje su šetale u lepršavim haljinama, idealnima za ovo prijelazno razdoblje. Bilo je i onih koje su se odlučile za malo ozbiljnije kombinacije – sako i elegantne hlače, pa čak i prve jesenske čizme koje su, čini se, nagovijestile da ljeto ipak polako ide svom kraju.

Nisu izostali ni parovi koji su uživali u šetnji ruku pod ruku, a dašak atmosfere zabilježio je portal eZadar!