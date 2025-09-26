Koketna brineta bila je pravo osvježenje u Šibeniku: Nema tko se za njom nije okrenuo

DANAS BLISTA JAČE NEGO IKAD /
Nazivali su je gorilom pa kad je smršavila pomoću Ozempica optužili da je posvijetlila kožu
Šibenik je ovih dana bio ispunjen do posljednjeg kutka. Turisti i domaći iskoristili su sunčane trenutke za šetnju središtem Krešimirova grada, druženje i uživanje u dobrom društvu. Nije iznenađenje da su gradske ulice bile prepune, pogotovo uoči nadolazećih kišnih dana kada bi šetnju mnogi mogli preskočiti.
U gomili se izdvojila dama u opuštenom, casual outfitu koja je privlačila pažnju jednostavnim, ali upečatljivim stilom.