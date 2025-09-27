Ćorluka postavio osobni rekord: 'Žena kaže da je to bježanje od obitelji'

SVAKA ČAST /

Istra je ovih dana u znaku biciklista koji su stigli iz svih krajeva svijeta na peto izdanje utrke Istra 300. Rekordan broj sudionika bio je na startu i cilju u Poreču, a među njima i ove godine poznata sportska imena. Do osobnog rekorda stigao je Vedran Ćorluka. Više donosi reporterka RTL Danas Donna Diana Prćić.

"Malo je to postalo ozbiljnije od samog održavanja forme, užitak. Žena kaže da je to bježanje od obitelji s obzirom na to da dugo traju ove vožnje, ali meni je stvarno gušt i uživam u tome. Dao sam sve od sebe, puno dobrih vozača, negdje sam se znao ugurati u zavjetrinu pa me povuklo, sve u svemu super dan", rekao je Ćorluka, a više pogledajte u videu.