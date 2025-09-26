Braća Lončarić i Sinković zaključili SP pobjedom: 'Nije ono što smo htjeli'

Hrvatski četverac bez kormilara, u sastavu braća Martin i Valent Sinković te Patrik i Anton Lončarić zaključio je Svjetsko prvenstvo u Šangaju pobjedom u B finalu.

Hrvatska je posada u cilj ušla s vremenom 6:01.42, ostavivši iza sebe Novi Zeland (6:04.24) i Ukrajinu (6:07.05). Četvrto mjesto pripalo je Uzbekistanu, dok su Amerikanci završili peti, iako su upravo oni u polufinalu bili brži od našeg četverca.

Ovom pobjedom hrvatski četverac zauzeo je ukupno sedmo mjesto na svijetu, čime je popravio dojam nakon propuštenog A finala.

"Na kraju sedmo mjesto – nije ono što smo se nadali, nije ono što smo očekivali od sebe. Moram priznati da mi je žao što nismo pokazali što možemo na ovom natjecanju, ali isto tako sam ponosan na sve nas zbog načina na koji smo odradili ovu zadnju utrku", kazao je Martin Sinković nakon utrke.

"Odradili smo pravu utrku – od početka smo krenuli jako i odmah poveli. Takav je bio dogovor, da odveslamo maksimalno i ovu utrku koja nam realno ne znači puno, ali ipak smo željeli završiti prvenstvo s pozitivnim rezultatom. S tim sam definitivno zadovoljan", dodao je Valent Sinković.

"Završili smo prvu postolimpijsku godinu, ne onako kako smo sigurno htjeli. Osvojili smo europsko srebro koje je pokazalo da imamo veliki potencijal, ali nažalost to ovdje nismo prikazali. Sigurno je da smo ovu utrku odradili najbolje što smo trenutno mogli i pokazali smo da se borimo do kraja, bez obzira u kojoj se utrci nalazimo. Okrećemo novi list i idemo se dogovoriti što dalje", nadovezao se Patrik Lončarić.

"Raditi dalje, raditi više i biti bolji", zaključio je Anton Lončarić.

