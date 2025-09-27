Reporter Boris Mišević usred akcijske scene na Jarunu: 'Jako emotivno je bilo!'

NEVJEROJATNI PRIZORI /

Uz 10-minutni pljesak legendama HGSS-a koji su živote spašavali dulje od 50 godina, Gorska služba obilježila je svečano 75 godina postojanja.

Tijekom sedam i pol desetljeća HGSS je odradio tisuće intervencija, spasio brojne živote i postao ključni dio sustava spašavanja.

Velika obljetnica počela je svečanom akademijom u dvorani Vatroslava Lisinskog, a nastavlja se pokaznom vježbom na zagrebačkom Jarunu.

Spašeni brojni životi

'Mi u prosjeku tijekom godine imamo oko 800 do 1000 intervencija, to varira o samoj godini. Nas je oko 1000 volonterki, volontera, članova HGSS-a koji djeluju u 25 stanica diljem cijele Hrvatske, odnosno pokrivamo cijeli teritorij Republike Hrvatske', kaže pročelnik HGSS-a Marko Andrić.

'Sedamdeset pet godina u kojima su spašeni brojni životi 75 godina u kojem su zapravo s drugim sastavnicama sigurnosti u Hrvatskoj pridonijeli onome na što smo ponosni, a to je da je Hrvatska dan danas jedina među najsigurnijim zemljama i u Europi i u svijetu', kaže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Dopročelnik HGSS-a Grgo Puljak predstavio je vježbu koja se upravo odvija na Jarunu. 'Vježbu je bilo lako organizirati jer mi akcije spašavanja provodimo koje mogu biti puno kompleksniji od ove same vježbe, organiziramo praktički svaki dan, tako da iskustva u organizaciji ovakvih stvari u realnom vremenu i na terenu imamo', rekao je. Puljak je podsjetio je da su neki ljudi dali veliki obol HGSS-u te su im jako zahvalni na tome.