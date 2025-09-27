Završila fakultet i vratila se u rodno selo: Dr. Iva vraća osmijeh u čekaonicu

Nakon što je nekoliko godina bila prazna čekaonica u ambulanti u Končanici svaki dan puna je pacijenata. Većina zna tko ih u ambulanti čeka.

"Znam ju još kao dijete. Bila je susjeda od moje kćeri", kaže nam Amalija iz Končanice.

Doktorica Iva Tomašek ima, rekli bismo - tek 24 godine. Odmah nakon što je završila medicinu, a završila ju je u roku, prijavila se za posao u rodnoj Končanici gdje godinama nije bilo liječnika.

"Dočekala me crvena mašna, lijepe riječi od kolega i ljudi iz općine. I od pacijenata, inače bila je puna čekaona! Svi su bili sretni i svi su s osmijehom ulazili unutra, čestitali" prisjeća se dr. Iva Tomašek.

Foto: Rtl Danas

A s osmijehom dolaze i dalje, nepunih mjesec dana otkako je doktorica stigla.

"Ma bolje je, neću morati čekat hoće koji doktor doć ili neće." smatra Zdenko.

Novih 40 pacijenata

Kako u Končanici većinu stanovništva čini upravo češka manjina - češki jezik, kojim se služi i doktorica Tomašek - dodatni je plus.

"To je onda neka druga razina povezanosti. Ljudi se lakše otvore i onda to zapravo postaju pacijenti sa svojim životnim pričama." zaključuje Tomašek.

U ambulanti je prijavljeno oko 1200 pacijenata, medicinska sestra kaže nam - nije ih bilo lako zadržati u godinama dok nisu imali stalnog liječnika. Otkako se doktorica Tomašek - u čiji je povratak uvijek vjerovala, vratila - upisalo se 40 novih pacijenata.

Foto: Rtl Danas

"Ja sam zapravo i očekivala da će se Iva vratit jer je kod nas dolazila na praksu preko ljeta, pa smo uvijek pričale hoćeš ostat doma, ona je govorila a možda hoću, a možda neću. Čim je ona nabavila konja ja sam znala da će ostati!" objašnjava nam medicinska sestra Snježana Hodina.

I sada je ambulanta, kaže, potpuna! Osim mlade liječnice ondje radi i mladi stomatolog Marko Meštrović koji je metropolu, bez razmišljanja, zamijenio Končanicom.

"Ajmo reći da sam najljepša iskustva imao u malim sredinama. I tako je zapravo prevagnulo i tu sam već 7 i pol godina i ne bi mijenjao, iako sam pravi purger, rođeni Zagrepčanin - ne bi ovo svoje selo mijenjao za ništa." kaže nam Meštrović.

Čeka je i stan

A neće ni morati jer Općina se brine da mladi kadar zadrži.

"Imamo dva stana naša koja smo za njih namijenili, trenutno opremamo još taj stan za doktoricu, dio opreme smo kupili dio će ona donijet po svojoj želji, stan je izuzetno velik sa 150 kvadrata. Lani smo dosta sredstava uložili i nije nam žao, drago nam je šta hoće ona tu stanovat." kaže nam načelnik Općine Zlatko Bakunić.

"Plan je i ostat ovdje, kažem odrasla sam ovdje, lijepo mi je, ovo je moje selo i moji ljudi tako da evo stvarno sam lijepu dobrodošlicu ovdje dobila." zaključuje Tomašek.

Za nekoliko godina planira na specijalizaciju, a onda natrag u Končanicu.